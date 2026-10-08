95 млн и ноль заброшенных шайб: трансфер Зернова в «Ак Барс» взбодрит Хмелевского?

Как помочь американцу выйти из голевой засухи в текущем регулярном чемпионате?

За 12 матчей в этом сезоне КХЛ в составе «Ак Барса» нападающий Александр Хмелевский набрал всего лишь одно очко. 27-летнего форварда на старте регулярного чемпионата главный тренер казанцев Анвар Гатиятулин ставил в разных сочетаниях, пробовал на разных позициях. Но низкая результативность Хмелевского никуда не ушла. Как хоккеисту обрести веру в себя и чем в данном вопросе поможет трансфер Дениса Зернова — разбирались в материале «Реального времени».

Самый высокооплачиваемый хоккеист «Ак Барса» идет с нулем в графе заброшенных шайб в этом сезоне

Нет повести печальнее на свете, чем повесть об Александре Хмелевском и его всяческих попытках прервать свою голевую засуху на старте нового сезона КХЛ. Прошло уже почти 1,5 месяца регулярного чемпионата, а в графе заброшенных шайб у форварда по-прежнему красуется ноль.

взято с сайта ak-bars.ru

Хмелевский — самый высокооплачиваемый хоккеист в составе «Ак Барса». Годовой оклад нападающего в казанском клубе составляет 95 млн рублей. Естественно, на фоне такого внушительного гонорара спрос с Хмелевского соответствующий. Снисхождения в этом вопросе искать как-то странно. Главная звезда «Ак Барса» — человек, который должен был водрузить бремя неоспоримого лидера на свои плечи, особенно с уходом из команды Дмитрия Яшкина, Александра Барабанова и Нэйтана Тодда.

Но пока Хмелевский, мягко скажем, ищет себя в новом сезоне. Выглядит на льду блекло и невнятно. Чем можно объяснить столь невыразительное выступление игрока?

Хмелевскому некомфортно играть слева, он видит себя только центральным нападающим в «Ак Барсе»

Как отмечает сам Александр Хмелевский, родной для него позицией является амплуа центрального нападающего. Именно будучи центрфорвардом в «Салавате Юлаеве», американец сделал себе большое имя в КХЛ. В дебютном сезоне в Уфе (2022/23) Хмелевский выступал в тройке с Николаем Кулеминым и Сергеем Шмелевым. В тот год Хмелевский стал вторым бомбардиром команды, а Шмелев — собственно, первым.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В сезоне-2023/24 Виктор Козлов поставил североамериканского форварда в звено с Джошуа Ливо и Иваном Дроздовым. Эта тройка с Хмелевским в центре снова стала лучшей по результативности в «Салавате Юлаеве». Аналогичного успеха год спустя (сезон-2024/25) добилось звено Джошуа Ливо — Александр Хмелевский — Нэйтан Тодд.

— Считаю себя центральным нападающим, потому что умею выигрывать вбрасывания. Чувствую, как хорошо вижу площадку, — это важный момент для позиции центрфорварда, плюс умею помогать в обороне. Мне комфортнее в центре, я люблю больше играть с шайбой, больше ее контролировать, — говорил Александр Хмелевский в разговоре с журналистами по окончании матча с «Ладой», в котором нападающий как раз таки набрал пока единственное очко в этом сезоне.

Из-за слабой игры в обороне Хмелевского Анвар Гатиятулин вынужден использовать его слева

Почему Анвар Гатиятулин упорно не ставит Александра Хмелевского на край вопреки жгучему желанию хоккеиста? Вот и против «Локомотива» (0:2) нападающий снова выступал слева в атаке.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Все дело в том, что слабая сторона Хмелевского — действия на льду без шайбы и игра в обороне. Если в «Салавате Юлаеве» Виктор Козлов не обращал внимания на это, то для Анвара Гатиятулина данный нюанс бескомпромиссный.

— Мы ищем, как можно более эффективно использовать Сашу. В прошлом сезоне мы составили звено Барабанов — Хмелевский — Денисенко, по потенциалу оно было одним из сильнейших в лиге. Однако в их игре не было уверенного контроля. Поэтому решили перевести Сашу в край, он там хорошо себя проявил. Сейчас наша задача — находить пути, чтобы каждый из игроков был более эффективен. Мы смотрим. Какую-то работу по обороне берет на себя Дима Кателевский. Нужно правильно обороняться и привезти шайбу в атаку. Будем смотреть и пробовать перестановки. Мы по прошлому сезону убедились, что Саша эффективен с краю. Есть время, будем смотреть, — отметил Гатиятулин в разговоре с корреспондентом «Реального времени» после одного из матчей «Ак Барса».

Трансфер Зернова может помочь Хмелевскому обрести себя в этом сезоне

Понятно, что Александр Хмелевский находится сейчас в «Ак Барсе» под очень серьезным давлением. Матч против «Сочи» (2:3) нападающий пропускал по решению Анвара Гатиятулина. Наставник казанцев пытается найти разные пути, чтобы взбодрить хоккеиста.

Гатиятулин пробовал Хмелевского в разных сочетаниях: с Галимовым и Семеновым, Хейсом и Соколовым, с Кателевским и Пустозеровым. Ни в одной тройке форварду не удалось в этом сезоне раскрыть на льду свои лучшие качества.

Возможно, улучшить выступление Александра Хмелевского сумеет новичок «Ак Барса» Денис Зернов. Вчера стало официально известно, что двукратный обладатель Кубка Гагарина присоединился к казанскому клубу в результате обмена с ЦСКА.

Денис Зернов — опытный скоростной хоккеист с отличным броском. Немаловажное качество форварда — его универсальность. Он может играть как в центре, так и с краю. Поэтому, вероятно, именно с ним в тройку поставят Александра Хмелевского. Таким образом, Зернов выйдет слева, американец будет «центрить» звено, а справа займет место, к примеру, Егор Соколов. Но не исключаем вариант, при котором Хмелевский все так же будет играть с краю, а Денис Зернов в центре.

Все-таки в плей-офф в сочетании с Семеновым и Тоддом в «Ак Барсе» Александр был очень хорош. И минувшей весной вряд ли у кого-то из экспертов были предположения, что, оказывается, Хмелевскому совершенно неудобно играть слева в атаке.

