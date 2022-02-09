Прокуратура Казани организовала проверку после аварии на теплопроводе, оставившей без отопления 120 человек

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Вахитовского района Казани организовала проверку после прорыва теплопровода. В результате аварии без отопления остались два многоквартирных дома, в которых проживают около 120 человек, 30 из которых — дети.

Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства об энергоснабжении населения. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Фото: прокуратура РТ

Представитель прокуратуры Вахитовского района Михаил Желаев выехал на место коммунальной аварии. Прорыв трубы произошел из-за тотального износа участка сети. Сейчас аварию устранили, подача тепла в жилые дома восстановлена.

Отопление отключили в домах по ул. Карла Маркса, 16а и по ул. Дзержинского, 11а.



Татьяна Леухина