Прокуратура Казани организовала проверку после аварии на теплопроводе, оставившей без отопления 120 человек
Прокуратура Вахитовского района Казани организовала проверку после прорыва теплопровода. В результате аварии без отопления остались два многоквартирных дома, в которых проживают около 120 человек, 30 из которых — дети.
Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства об энергоснабжении населения. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Представитель прокуратуры Вахитовского района Михаил Желаев выехал на место коммунальной аварии. Прорыв трубы произошел из-за тотального износа участка сети. Сейчас аварию устранили, подача тепла в жилые дома восстановлена.
Отопление отключили в домах по ул. Карла Маркса, 16а и по ул. Дзержинского, 11а.
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