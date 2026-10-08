Минцифры будет ориентироваться на тарифы ЖКХ при изменении цен на связь

По словам Шадаева, в России «очень хорошие тарифы и в целом очень хорошее покрытие» мобильным интернетом — более 90% заселенной территории имеет LTE

Фото: Артем Дергунов

При изменении цен на мобильную связь Минцифры будет ориентироваться на планку стоимости ЖКХ. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев, передает «Газета.ру».

— Здесь будем искать баланс. Но планку определенную тарифы на ЖКХ дают. Я думаю, что мы будем как-то на нее ориентироваться как на отправную точку, — сказал он.

По словам Шадаева, в России «очень хорошие тарифы и в целом очень хорошее покрытие» мобильным интернетом — более 90% заселенной территории имеет LTE.

Ранее сообщалось, что мошенники атакуют россиян по новым ЖКХ-схемам перед отопительным сезоном. Аферисты звонят якобы от имени управляющих компаний, говорят о проверках оборудования, начислениях и качестве услуг и давят на срочность.

Алсу Сабирзанова