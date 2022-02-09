СМИ: в Пекине перенесли награждение фигуристов из-за проблем с допинг-тестом российского спортсмена
В Пекине перенесли церемонию награждения победителей командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх. Причиной стали проблемы с допинг-тестом спортсмена из России.
Изначально мероприятие должно было состояться вчера. Новая дата награждения неизвестна, сообщает Inside the Games.
Напомним, уроженка Казани Камила Валиева стала первой фигуристкой, исполнившей прыжок в четыре оборота в программе Олимпиады. Она получила 178,92 балла и заняла первое место.
Также российский фигурист Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе и набрал 181,65 балла. А спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняла первое место в произвольной программе.
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