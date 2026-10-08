Над Татарстаном сбили вражеский БПЛА — Минобороны РФ

В ведомстве не уточняют количество сбитых беспилотников

Над Татарстаном в ночь на 8 октября сбили вражеский БПЛА. Об этом сообщили в ежедневной утренней сводке Минобороны РФ.

В ведомстве не уточняют точное количество сбитых беспилотников над регионами. Всего над территорией России уничтожили 399 украинских БПЛА. В том числе в соседних с Татарстаном Ульяновской, Самарской и Оренбургской областях, а также в Башкортостане.

— В течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 7 октября до 8.00 мск 8 октября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 399 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваторией Черного моря, — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Напомним, в утренние часы в семи городах Закамья Татарстана объявляли угрозу атаки БПЛА. На всей территории республики продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Зульфат Шафигуллин