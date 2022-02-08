Новости общества

18:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Объявлены номинанты на кинопремию «Оскар-2022»

17:37, 08.02.2022 2
Объявлены номинанты на кинопремию «Оскар-2022»
Фото: vk.com/academyawards

Американская киноакадемия объявила список номинантов на премию «Оскар» 2022 года. Об этом сообщалось в ходе трансляции на youtube-канале кинопремии.

В главной категории «Лучший фильм» были представлены:

  • «Аллея кошмаров»;
  • «Белфаст»;
  • «Вестсайдская история»;
  • «Власть пса»;
  • «Дюна»;
  • «Король Ричард»;
  • «Лакричная пицца»;
  • «Не смотрите наверх»;
  • «Сядь за руль моей машины»;
  • «CODA: Ребенок глухих родителей».

В номинации «Лучший режиссер» оказались:

  • Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»);
  • Кеннет Брана («Белфаст»);
  • Джейн Кэмпион («Власть пса»);
  • Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»);
  • Стивен Спилберг («Вестсайдская история»).

За лучшую женскую роль поборются Николь Кидман («В роли Рикардо»), Оливия Колман («Незнакомая дочь»), Пенелопа Крус («Параллельные матери»), Кристен Стюарт («Спенсер») и Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»), за лучшую мужскую — Хавьер Бардем («В роли Рикардо»), Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»), Эндрю Гарфилд («Тик-так… БУМ!»), Бенедикт Камбербэтч («Власть пса») и Уилл Смит («Король Ричард»).

На звание лучшего иностранного фильма выдвинуты «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути, «Рука бога» Паоло Соррентино, «Худший человек на свете» Йоакима Триера и «Побег» Йонаса Поэра Расмуссена.

Церемония вручения пройдет утром 28 марта (03.00—06.00 по мск). Имя ведущего пока не объявлено.

В прошлом году от России на кинопремию выдвигали фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!». Но это кино не вошло в список претендентов на основную награду и в номинацию «Лучший иностранный фильм».

    Дарья Акимова
    ОбществоКультура

    Новости партнеров

    комментарии 2

    комментарии

    Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

    Войти через соцсети
    Свернуть комментарии

    Читайте также