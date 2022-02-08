Объявлены номинанты на кинопремию «Оскар-2022»

Американская киноакадемия объявила список номинантов на премию «Оскар» 2022 года. Об этом сообщалось в ходе трансляции на youtube-канале кинопремии.

В главной категории «Лучший фильм» были представлены:

«Аллея кошмаров»;

«Белфаст»;

«Вестсайдская история»;

«Власть пса»;

«Дюна»;

«Король Ричард»;

«Лакричная пицца»;

«Не смотрите наверх»;

«Сядь за руль моей машины»;

«CODA: Ребенок глухих родителей».

В номинации «Лучший режиссер» оказались:

Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»);

Кеннет Брана («Белфаст»);

Джейн Кэмпион («Власть пса»);

Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»);

Стивен Спилберг («Вестсайдская история»).

За лучшую женскую роль поборются Николь Кидман («В роли Рикардо»), Оливия Колман («Незнакомая дочь»), Пенелопа Крус («Параллельные матери»), Кристен Стюарт («Спенсер») и Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»), за лучшую мужскую — Хавьер Бардем («В роли Рикардо»), Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»), Эндрю Гарфилд («Тик-так… БУМ!»), Бенедикт Камбербэтч («Власть пса») и Уилл Смит («Король Ричард»).

На звание лучшего иностранного фильма выдвинуты «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути, «Рука бога» Паоло Соррентино, «Худший человек на свете» Йоакима Триера и «Побег» Йонаса Поэра Расмуссена.

Церемония вручения пройдет утром 28 марта (03.00—06.00 по мск). Имя ведущего пока не объявлено.

В прошлом году от России на кинопремию выдвигали фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!». Но это кино не вошло в список претендентов на основную награду и в номинацию «Лучший иностранный фильм».

Дарья Акимова