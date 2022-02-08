Объявлены номинанты на кинопремию «Оскар-2022»
Американская киноакадемия объявила список номинантов на премию «Оскар» 2022 года. Об этом сообщалось в ходе трансляции на youtube-канале кинопремии.
В главной категории «Лучший фильм» были представлены:
- «Аллея кошмаров»;
- «Белфаст»;
- «Вестсайдская история»;
- «Власть пса»;
- «Дюна»;
- «Король Ричард»;
- «Лакричная пицца»;
- «Не смотрите наверх»;
- «Сядь за руль моей машины»;
- «CODA: Ребенок глухих родителей».
В номинации «Лучший режиссер» оказались:
- Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»);
- Кеннет Брана («Белфаст»);
- Джейн Кэмпион («Власть пса»);
- Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»);
- Стивен Спилберг («Вестсайдская история»).
За лучшую женскую роль поборются Николь Кидман («В роли Рикардо»), Оливия Колман («Незнакомая дочь»), Пенелопа Крус («Параллельные матери»), Кристен Стюарт («Спенсер») и Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»), за лучшую мужскую — Хавьер Бардем («В роли Рикардо»), Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»), Эндрю Гарфилд («Тик-так… БУМ!»), Бенедикт Камбербэтч («Власть пса») и Уилл Смит («Король Ричард»).
На звание лучшего иностранного фильма выдвинуты «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути, «Рука бога» Паоло Соррентино, «Худший человек на свете» Йоакима Триера и «Побег» Йонаса Поэра Расмуссена.
Церемония вручения пройдет утром 28 марта (03.00—06.00 по мск). Имя ведущего пока не объявлено.
В прошлом году от России на кинопремию выдвигали фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!». Но это кино не вошло в список претендентов на основную награду и в номинацию «Лучший иностранный фильм».
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