Россия вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине

Фото: Олимпийский комитет России

Сборная России после победы в соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине возглавила общекомандный медальный зачет.



Победу принесло командное выступление Камилы Валиевой, Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной, Александра Галлямова, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

На счету олимпийской сборной России шесть медалей — две золотые, две серебряные и две бронзовые. Вторыми идут норвежцы, третьими — шведы.

Фото: Олимпийский комитет России

Российская спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в произвольной программе на командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Они упали на выезде с поддержки, но все равно стали первыми, набрав 145,20 балла.

Маргарита Головатенко