Россия вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине
Сборная России после победы в соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине возглавила общекомандный медальный зачет.
Победу принесло командное выступление Камилы Валиевой, Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной, Александра Галлямова, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.
На счету олимпийской сборной России шесть медалей — две золотые, две серебряные и две бронзовые. Вторыми идут норвежцы, третьими — шведы.
Российская спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в произвольной программе на командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Они упали на выезде с поддержки, но все равно стали первыми, набрав 145,20 балла.
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