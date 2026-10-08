Мухаметшин: в Татарстане на миграционном учете более 100 тыс. иностранцев

Из них почти 53 тыс. — трудовые мигранты, более 9 тыс. прибыли с целью обучения

В Татарстане на миграционном учете состоят более 100 тыс. иностранных граждан. Из них почти 53 тыс. — трудовые мигранты, более 9 тыс. прибыли с целью обучения. Об этом сообщил почетный председатель Госсовета республики, председатель Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин, передает пресс-служба парламента.

— Наша общая задача — чтобы этот приток оставался цивилизованным и правовым, а мигранты — адаптированными и интегрированными в общество, — подчеркнул он.

Вопросы миграционной политики обсуждали в Доме дружбы народов Татарстана в формате круглого стола. В заседании участвовали представители национально-культурных объединений.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Мухаметшин напомнил о нововведениях: с 1 января 2025 года срок безвизового пребывания ограничен 90 сутками суммарно за календарный год, решения о выдворении по ряду составов принимают органы внутренних дел. С 3 ноября 2026 года перечень составов для безальтернативного выдворения расширяется с 22 до 45 статей, повышаются штрафы за нарушение режима пребывания и незаконную трудовую деятельность.

Он призвал руководителей автономий уделить особое внимание трудовой деятельности иностранцев, помочь в адаптации и информировании о законодательстве, а также усилить профилактическую работу с работодателями в строительстве и торговле.

Ранее сообщалось, что в Татарстане повысили коэффициент для патентов мигрантов на 2027 год. Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

Алсу Сабирзанова