Глава КПРФ Геннадий Зюганов госпитализирован

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов госпитализирован в больницу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу пресс-службы партии Александра Ющенко.

По словам Ющенко, Зюганов на несколько дней лег для профилактики в больницу. Подобное решение было принято с учетом эпидемиологической ситуации и перенесенных политиком в последние несколько лет операций. Кроме того, у Зюганова в последнее время наблюдались признаки простуды.

Ющенко добавил, что, скорее всего, через несколько дней глава КПРФ будет выписан.

Бывший депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в своем телеграм-канале позже написал, что Зюганов мог попасть в ту же больницу, что и Жириновский ранее.

Фото: realnoevremya.ru

На днях попал в больницу лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он мог заразиться коронавирусом. Затем СМИ со ссылкой на источники сообщили, что его поместили на ИВЛ и состояние политика критическое. После этого в Минздраве России прокомментировали информацию о состоянии Жириновского, заявив, что оно оценивается как стабильное. В ЛДПР же анонсировали возвращение лидера партии Владимира Жириновского к полноценной работе.

Дарья Акимова