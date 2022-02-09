В Минздраве России прокомментировали информацию о состоянии Жириновского

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава России.

Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Политик находится в больнице со 2 февраля. У него выявили омикрон-штамм, передает «РИА Новости».

Фото: duma.gov.ru

Сегодня СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Жириновского поместили на ИВЛ, его состояния критическое. Осложнение дают сопутствующие заболевания. Политик заявлял, что прививался от COVID-19 семь раз.

Татьяна Леухина