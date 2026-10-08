Визовый центр Кипра в Казани и еще пяти городах России временно прекратил прием
В посольстве объяснили ситуацию техническими неполадками
Консульства Республики Кипр в Москве и Санкт-Петербурге остановили прием и обработку заявлений на въездные визы из-за технических неполадок. Ограничения также затронули визовые центры в Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске.
В консульстве сообщили, что принимают меры для скорейшего устранения проблем, о возобновлении работы объявят дополнительно. Заявители с активными записями в системе BLS будут приняты по ним после восстановления сервиса.
Центры в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Ташкенте и Минске продолжают работать в обычном режиме.
Напомним, ранее, с 15 июня по 3 июля, визовый центр в Казани и ряде других российских городов уже приостанавливал свою работу.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».