Минниханов наградил экс-гендиректора «Транснефть — Прикамье» медалью
Олег Балабанов награжден медалью Республики Татарстан «За доблестный труд»
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором АО «Транснефть — Прикамье» Александром Меджитовым и советником гендиректора Олегом Балабановым. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.
В ходе встречи Минниханов вручил Балабанову медаль Республики Татарстан «За доблестный труд» за вклад в развитие нефтяной промышленности.
Напомним, Александр Меджитов был назначен генеральным директором «Транснефть — Прикамье» 1 октября 2026 года. Он работает в системе «Транснефть» более 20 лет, ранее занимал должность начальника Удмуртского районного нефтепроводного управления.
«Реальное время» сообщало, что Меджитов является родным братом и. о. заместителя председателя правительства Удмуртской Республики.
В новой для себя должности Меджитов сменил Олега Балабанова, который руководил «Транснефть-Прикамье» более трех лет.
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