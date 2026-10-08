Минниханов наградил экс-гендиректора «Транснефть — Прикамье» медалью

Олег Балабанов награжден медалью Республики Татарстан «За доблестный труд»

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором АО «Транснефть — Прикамье» Александром Меджитовым и советником гендиректора Олегом Балабановым. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

В ходе встречи Минниханов вручил Балабанову медаль Республики Татарстан «За доблестный труд» за вклад в развитие нефтяной промышленности.

Напомним, Александр Меджитов был назначен генеральным директором «Транснефть — Прикамье» 1 октября 2026 года. Он работает в системе «Транснефть» более 20 лет, ранее занимал должность начальника Удмуртского районного нефтепроводного управления.

«Реальное время» сообщало, что Меджитов является родным братом и. о. заместителя председателя правительства Удмуртской Республики.

В новой для себя должности Меджитов сменил Олега Балабанова, который руководил «Транснефть-Прикамье» более трех лет.

Зульфат Шафигуллин