Итоги дня: встреча Лаврова и Трасс, Мусину предъявили новое обвинение, автобус-«гармошка» в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 10 февраля.
- В Кремле не стали «присоединяться к стройному ряду кричальщиков» и комментировать ситуацию вокруг якобы сомнительного допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой. «Здесь единственным первоисточником может и должен быть МОК», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Международном олимпийском комитете уже назвали спекуляциями публикации в СМИ о причастности Валиевой с ее допинг-тестом к задержке церемонии награждения фигуристов. Но пока известно лишь, что вчера «в срочном порядке возникла ситуация, которая имеет юридические последствия».
- Россия и Белоруссия начали совместные военные учения «Союзная решимость — 2022». Они проведут маневры для отработки задач «по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства». Военные РФ и Белоруссии уничтожат незаконные вооруженные формирования и диверсионно-разведывательные группы условного противника.
- Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время переговоров указала российскому коллеге Сергею Лаврову на необходимость отвода российских военных от границы с Украиной, на что глава МИД РФ заявил, что они находятся на территории своей страны. После этого дипломат задал ей вопрос, признают ли они суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями, на что Трасс ответила фразой: «Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами». Сам Лавров назвал переговоры с главой МИД Британии по Украине «разговором немого с глухим».
- Депутаты Госсовета Татарстана с участием президента РТ Рустама Минниханова обсудили и приняли 13 поправок к законопроекту Андрея Клишаса и Павла Крашенинникова «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Они предлагают сохранить действующую схему избрания глав муниципальных образований, «которая установлена в нашей республике», установить критерии для образования территориальных органов местной администрации и в переходный период провести дополнительные выборы депутатов действующих представительных органов МО — в случае досрочного прекращения их полномочий. Подробнее о вопросах 29-го заседания Госсовета РТ — в материале «Реального времени».
- Приволжский райсуд Казани арестовал до 10 апреля уже осужденного экс-главу «Татфондбанка» Роберта Мусина. На днях ему предъявили новое обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями в банке с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), сообщают несколько источников «Реального времени». По одним данным, Мусину вменяют злоупотребления на 41,2 млрд рублей, по другим — сумма финансовых претензий в ходе следствия снизилась до 19 млрд. Второе уголовное дело ВИП-банкира связано преимущественно с выводом залогов.
- В Иннополисе и столице Татарстана простились с экс-гендиректором ОЭЗ «Иннополис», генеральным директором Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Игорем Носовым. Его похоронили на Арском кладбище Казани. Он умер 8 февраля в возрасте 43 лет. Подробнее — в видеорепортаже «Реального времени».
- На дорогах Казани протестируют сочлененный низкопольный автобус-«гармошку» KАМАЗа, который может вместить до 162 пассажиров, тогда как используемые сейчас в городе — до 100 человек. Власти рассчитывают, что при удачном тест-драйве такой транспорт облегчит жизнь казанцев, проживающих на окраинах города — в «Салават купере», Дербышках и Юдино.
- В столице Татарстана 4 марта планируется провести общественные обсуждения по созданию искусственного земельного участка на Казанке у центра семьи «Казан». Цель осуществления — увеличение площади территории под строительство Соборной мечети, организацию зоны отдыха и благоустройство левобережной части Куйбышевского водохранилища у «Чаши».
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров допустил, что неосновному персоналу российских дипломатических представительств на Украине власти России могут посоветовать покинуть страну. Причина — действия англосаксонских коллег, которые уже начали эвакуировать своих представителей. Лавров предположил, что они могли что-то задумать.
- Тем временем директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Украина готовится к войне в Донбассе. Такое предположение он сделал, потому что киевские власти сконцентрировали на линии соприкосновения все боеспособные части ВСУ. «И все это с прицелом втянуть Россию во внутриукраинский конфликт», — убежден Нарышкин.
- Власти Набережных Челнов объяснили горожанам, почему они платят за жилищно-коммунальные услуги больше, чем москвичи. «Есть города, где приходит до шести платежных поручений в одну квартиру. Например, в Москве за электроэнергию, где-то за вывоз ТБО. Таким образом, у нас в едином платежном документе есть начисления и за жилищные услуги, и за коммунальные услуги и средства, перечисляемые в фонд капитального ремонта», — рассказал руководитель исполкома автограда Фарид Салахов.
- Итоги своей работы в 2021 году подвело СУ Следственного комитета РФ по Татарстану. На коллегии стало известно, что впервые за десять лет возмещенный ущерб по завершенным делам ведомства превысил 1 миллиард рублей, а годом ранее эта цифра и вовсе была в три раза меньше. Присутствующий на мероприятии президент РТ Рустам Минниханов подчеркнул важность оперативного и качественного расследования уголовных дел, особо остановившись на соблюдении законности. Он призвал Следком избегать необоснованного привлечения граждан к уголовной ответственности.
- В Канске Восточный окружной военный суд приговорил 16-летнего подростка Никиту Уварова к пяти годам колонии и штрафу в 30 тысяч рублей за планы взорвать здание ФСБ в игре Minecraft. Его признали виновным по статье 205.3 УК РФ, то есть «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Изначально гособвинение требовало для юноши 9 лет лишения свободы.
- Количество татарстанских продавцов на маркетплейсах в 2021 году выросло в 7 раз — с 3 291 в конце 2020-го до 23 098 в конце прошлого года, сообщил бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев. Доля республики в России по количеству продавцов на электронных торговых площадках за год увеличилась с 1 до 3%, а в ПФО — с 25 до 29,5%.
- По мнению президента России Владимира Путина, Казахстан в январе стал жертвой международных банд. Об этом он заявил президенту этой страны Касым-Жомарту Токаеву, который сегодня прибыл в Москву. Тот согласился с российским лидером, сказав, что это «была тщательно подготовленная операция международных террористов, бандитов», которые хотели подорвать конституционный строй и устроить госпереворот. Переговоры президентов продлились 3,5 часа. В планах Токаева — визит в Казань.
- По словам доцента кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимура Аухадеева, сегодняшний снегопад в Казани стал самым сильным за всю нынешнюю зиму. Высота снежного покрова на городских метеоплощадках составляет 66 сантиметров, что намного выше нормы. С 1 февраля и по состоянию на 6.00 10 февраля в столице Татарстана уже выпало 34 миллиметра осадков. Подробности — в материале «Реального времени».
- В России для постановки диагноза «коронавирус» теперь достаточно положительного результата экспресс-теста. Ранее требовалось подтверждение ПЦР-тестом. В Минздраве РФ уточнили, что сдавшие положительный экспресс-тест на COVID-19 получат сертификаты переболевшего. Тестирование должен провести медработник.
- Кабмин Татарстана утвердил перечень приоритетных инвестиционных проектов на 2022 год. Так, три из них реализуют в сфере строительства многофункциональных зданий и комплексов. Они касаются двух объектов в Казани, комплекса по ул. Сибгата Хакима и здания Halal Guide Mall, и одного в Заинске. Все утвержденные проекты соответствуют приоритетным направлениям инвестиционной политики РТ, которые определены Инвестиционным меморандумом Татарстана на 2020—2022 годы.
- ФАС России признала Google нарушителем антимонопольного законодательства, так как компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке видеохостинга. В ведомстве пришли к выводу, что установленные компанией как владельцем YouTube правила ущемляют интересы пользователей и ограничивают конкуренцию на смежных рынках. Правила блокировки контента на хостинге сочли непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми.
- Суд продлил арест Тимуру Бекмансурову, устроившему в сентябре 2021 года стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, так как необходимо провести экспертизы для оценки материального ущерба, нанесенного имуществу вуза и граждан. Кроме того, надо опросить большое количество свидетелей. Стрелок пробудет под стражей до 22 мая 2022 года.
- Власти Казани утвердили план из 26 мероприятий по повышению уровня жизни населения, труда и легализации доходов на 2022—2023 годы. Итогом должно стать повышение зарплаты и снижение задолженности по ней до нуля. Решать проблемы хотят в том числе с помощью СМИ и телефонов горячей линии. Для реализации плана создали комиссию, которую возглавил председатель исполкома Казани Рустем Гафаров. Подробности — в материале «Реального времени».
- Власти Татарстана приняли Программу цифровой трансформации республики на 2022—2024 годы, целью которой указано создание условий для устойчивого развития отраслей экономики, социальной сферы и госуправления путем цифровизации. В этом году ее бюджет превысит 1 млрд рублей, в 2023-м — 974,8 млн рублей, а в 2024-м — 675,8 млн рублей. В общей сложности потратят 2,6 миллиарда рублей. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
Татьяна ДеминаОбществоВластьСпортФигурное катаниеЭкономикаИнвестицииТехнологииITПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
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