Минздрав объяснил сокращение бюджета федерального проекта по борьбе с раком

Средства перенапралены в систему ОМС

Фото: Михаил Захаров

Средства на борьбу с онкологическими заболеваниями перенаправлены из федеральной программы в общую Программу государственных гарантий бесплатной медпомощи. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве объяснили это ростом поступлений страховых взносов на ОМС и накопленными остатками средств бюджета Федерального фонда ОМС.

Проект Программы госгарантий пока не опубликован. В Минздраве утверждают, что в федеральном бюджете на 2027 год объем расходов на систему ОМС заметно вырастет. Субвенции увеличат на 9,6%, до 4,38 трлн руб., что на 64,4 млрд руб. превышает план на 2026 год. На те же 9,6% вырастет финансирование федеральных клиник, где оказывают высокотехнологичную помощь: в 2027 году они получат 378,9 млрд руб.

В пресс-службе подчеркнули, что это позволит повысить доступность медицинской помощи больным со сложными случаями независимо от места проживания. В ведомстве заверили, что проектом бюджета гарантировано увеличение объемов финансирования медпомощи по ОМС темпами, опережающими инфляцию, в том числе по профилю «онкология».

Ранее финансирование профильной онкологической помощи было выделено в отдельный федеральный проект, теперь эти расходы интегрированы в базовую систему ОМС.

Зульфат Шафигуллин