В Татарстане приостановили реализацию более трех десятков инвестпроектов
При этом с начала года предприятия МСП в республике получили свыше 53 млрд рублей в рамках мер поддержки
В Татарстане приостановлена реализация 31 инвестиционного проекта, еще 11 компаний исключены из реестра резидентов. Об этом заявил вице‑премьер РТ — министр экономики республики Мидхат Шагиахметов в ходе парламентских слушаний по проекту бюджета Татарстана на 2027–2029 годы.
Министр подчеркнул необходимость постоянного контроля за ходом проектов со стороны управляющих компаний — в том числе для своевременного выявления рисков и оперативного реагирования. Он также призвал активнее задействовать существующие меры господдержки.
Шагиахметов отдельно обозначил ключевые риски для малого и среднего бизнеса: снижение спроса и рентабельности, рост фискальной нагрузки, а также влияние денежно‑кредитной политики ЦБ. При этом с начала года предприятия МСП в республике получили свыше 53 млрд рублей в рамках мер поддержки.
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