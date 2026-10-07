Троицкую церковь XVI века в Свияжске начнут реставрировать в этом году

Требуется срочный ремонт всей деревянной кровельной системы и реставрация главки, сообщили в Комитете по охране объектов культурного наследия

Троицкую церковь в Свияжске начнут реставрировать в этом году. Это единственный сохранившийся в Поволжье памятник русского деревянного зодчества XVI века, сообщили в пресс-службе Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия (ОКН).



Церковь была построена за один световой день: ее заложили 16 мая, а освятили 17 мая 1551 года. При строительстве использовали заранее заготовленные срубы — стволы лиственницы из вотчины бояр Ушатых под Угличем. На остров их доставили по Волге.

— По результатам обследования специалисты установили, что деревянная тесовая кровля пришла в негодность. В связи с этим на объекте наблюдаются системные протечки и переувлажнение несущих конструкций. Требуется срочный ремонт всей деревянной кровельной системы и реставрация главки. Это уникальная древнейшая церковь… Объект требует повышенного научного, реставрационного внимания, — подчеркнул председатель комитета Иван Гущин.

Троицкая церковь является объектом культурного наследия федерального значения. Последние ремонтные работы в храме проводились в 2010—2011 годах реставратором московского института «Спецпроектреставрация» Борисом Лурье.

Напомним, в селе Асан‑Елга Кукморского района Татарстана продолжается реставрация одной из самых ранних сохранившихся деревянных мечетей России. Она была построена в 1742 году и имеет статус памятника регионального значения. В ближайшее время специалисты приступят к восстановлению интерьеров, подведению коммуникаций и благоустройству прилегающей территории.

Галия Гарифуллина