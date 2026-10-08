Суд арестовал имущество АО «Иннополис Тех» Никифорова на 1,38 млрд рублей

В том числе его доли в восьми дочерних обществах

Фото: Михаил Захаров

Арбитражный суд Татарстана арестовал имущество АО «Иннополис Тех», связанного с экс-министром связи РФ Николаем Никифоровым, на сумму около 1,38 млрд рублей. Судья частично удовлетворил заявление индивидуального предпринимателя Александра Чуркина об обеспечительных мерах по иску к компании.

На движимое и недвижимое имущество АО «Иннополис Тех», а также на его доли в восьми дочерних обществах наложен арест в пределах суммы исковых требований. Иск на 1,38 млрд рублей (1,13 млн и 245,8 тыс. долларов по двум договорам займа от 2024 и 2025 годов) подан в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату уплаты.

Под ограничения попали доли в ООО «Дорогобужская ТЭЦ» (доля владения 100%), ООО «Тутаевская ПГУ» (доля владения 100%), ООО «Иннополис Тех Фабрика» (доля владения 100%), ООО «Иннополис Тех Ярославль» (доля владения 100%), ООО «Иннополис Тех Центр» (доля владения 100%), ООО «Иннополис Тех Сбыт» (доля владения 100%), ООО «Иннополис Тех Смоленск» (доля владения 100%) и ООО «Арктик Энерджи» (доля владения 50%).

Реальное время / realnoevremya.ru

Суд также запретил налоговым инспекциям Татарстана, Ярославской и Смоленской областей вносить в ЕГРЮЛ записи о переходе прав на доли АО «Иннополис Тех» в дочерних компаниях.

В остальной части заявления суд отказал. Судья Евгения Холмецкая сочла, что истец не обосновал необходимость запрета для АО «Иннополис Тех» голосовать за крупные сделки, выдавать поручительства или совершать безвозмездные сделки.

Напомним, ранее стало известно, что экс-министр связи РФ Никифоров обжаловал заочный арест по делу о Finiko. Его обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве, связанном с финансовой пирамидой. В настоящее время он находится в розыске, а его доли в компаниях были арестованы.

Зульфат Шафигуллин