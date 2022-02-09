Итоги дня: госпитализация Жириновского, жесткая посадка Cessna, затянувшееся награждение фигуристов на ОИ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 9 февраля.
- В Пекине перенесли церемонию награждения победителей командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх — она должна была состояться еще 7 февраля. По данным Inside the Games, причиной стали проблемы с допинг-тестом спортсмена из России. Позже там уточнили, что это касается 15-летней Камилы Валиевой, которая завоевала золото, выполнив впервые в истории Олимпиады два прыжка в четыре оборота — четверной сальхов (4S) и четверной тулуп (4Т). Однако официальной информации о причинах переноса награждения фигуристов нет. Российские власти призвали дождаться именно ее и «вместо истерии готовиться к будущим соревнованиям».
- МВД по Татарстану подвело итоги работы в 2021 году. В этом году на итоговое совещание силовиков, на котором присутствовал президент РТ Рустам Минниханов, журналистов не пустили. Неофициально называются две причины — указание федерального центра и коронавирус. На коллегии рассказали, что в 2021-м в Татарстане зарегистрировали почти на 2 тысячи преступлений меньше, чем годом ранее: всего 51 933. Впервые за последние четыре года преступность пошла на убыль. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Татарстане совершил аварийную посадку легкомоторный самолет Cessna, на борту которого находились два человека. Они не пострадали. Самолет принадлежит Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации, он совершал тренировочный полет. Причина происшествия устанавливается. На место происшествия выехали следователи. По результатам проверки они примут процессуальное решение. Проверку организовала и Камская транспортная прокуратура. По предварительным данным, в полете отказал двигатель, из-за чего пришлось совершить вынужденную посадку вблизи села Старое Сумароково.
- Мужская хоккейная сборная России, за которую выступал и игрок казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков, обыграла Швейцарию в первом хоккейном матче группового этапа зимних Олимпийских игр в Пекине. Матч закончился со счетом 1:0. Шайбу в первом периоде забросил Антон Слепышев. Подробнее о победном матче россиян — в материале «Реального времени».
- Россиянин Семен Елистратов занял третье место в шорт-треке на дистанции 1500 метров на Олимпиаде в Пекине. Он прошел дистанцию за 2 минуты 9,219 секунды. После сегодняшнего соревновательного дня Россия занимает 8-е место в общекомандном зачете.
- Челнинская полиция завела административное дело в отношении рэпера Моргенштерна. Причина — результаты экспертизы, установившей, что по краям татуировки на груди музыканта изображено растение, напоминающее коноплю. Моргенштерн в ответ на это рассказал, что татуировку сделал пять лет назад и по логике тех, кто изучал изображение, он все это время мог возить наркотики через границы. Он предположил, что если бы он набил тату с пистолетом, его бы обвинили в незаконном обороте оружия. Рэпер поблагодарил полицейских, которые завели дело, отметив, что они подняли ему настроение. Набережночелнинский городской суд вернул в отдел полиции представленное полицией дело.
- Мэру Казани Ильсуру Метшину пожаловались на пробки на городских дорогах. В ответ на это он заявил, что это «наша жизнь». Причину частых заторов на дорогах он видит в самих казанцах. «Вы выбираете быть автовладельцами. Есть общественный транспорт, поэтому да, есть такие моменты», — заявил градоначальник.
- Замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что информационный фон нагнетается, несмотря на то, что никаких признаков вторжения России на Украину не отмечалось. По словам официального представителя дипломатического ведомства Марии Захаровой, стабилизировать ситуацию на Украине можно через приостановку поставок стране оружия, отзыв с ее территории западных военных советников и инструкторов и прекращение совместных учений ВСУ.
- В Казани повторилась история Челнов — в Вахитовском районе города из-за прорыва теплопровода D-159 мм произошло аварийное отключение теплоснабжения. Без отопления остались два многоквартирных дома, в которых проживают около 120 человек, 30 из которых — дети. Аварию обещали устранить к 16.00, однако сведений об устранении проблемы пока не поступило. Прокуратура Вахитовского района Казани организовала проверку после случившегося.
- Налоговая инспекция Набережных Челнов приостанавливает прием посетителей с 10 по 22 февраля включительно из-за ситуации с коронавирусом. Единственное исключение — посещение для услуги по выдаче квалифицированной электронной подписи (КЭП).
- Некогда крупнейший перевозчик Набережных Челнов — МУП «Электротранспорт» через суд потребовало от своего учредителя, исполкома города, вернуть изъятую ранее тяговую подстанцию стоимостью 84,5 миллиона рублей. Заявление о признании недействительным соответствующего акта приема-передачи от 31 мая 2019 года подал конкурсный управляющий банкротящегося предприятия, так как это может помешать расплатиться с кредиторами. Подробности — в материале «Реального времени».
- По данным СМИ, в Набережных Челнах сотрудники Следственного комитета и БЭП провели обыски в Ледовом дворце. Они изъяли документы, в том числе касающиеся пожарной безопасности здания — появились вопросы к огнезащитному покрытию дворца, на которое выделялось более 20 млн рублей. К слову, в январе судебные приставы опечатали здание после выявленных нарушений правил пожарной безопасности.
- Глава МИД Великобритании Лиз Трасс прибыла в Россию, в Москве она встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым. В России министра встретила британский посол Дебора Броннерт. Как ожидается, 10 февраля стороны проведут переговоры.
- Политика и лидера ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали в больницу, его подключили к ИВЛ. СМИ сообщают, что он мог заразиться коронавирусом, а по некоторым данным, у него поражены легкие на 50—75%, хотя он и вакцинировался восемь раз. По информации источников, состояние политика оценивается как тяжелое, хотя в его партии заявляют, что с ним все в порядке.
- В Татарстане не будут отменять масочный режим: «Пока у нас сезон гриппа, я считаю, это преждевременно, — заявила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РТ Лилия Юзлибаева. — Маски действуют. Более того, маски особенно нужны из-за специфики «омикрона» — его быстрого распространения. В транспорте же тесный контакт, форточки зимой не открываются».
- По данным Минпросвещения РФ, 76% российских учителей имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда. Проблему стараются решить. С 1 сентября 2022 года шесть пилотных регионов — Мордовия, Белгородская, Нижегородская, Ярославская, Сахалинская и Кировская области — перейдут на новую систему оплаты труда учителей. Она предусматривает повышение размера ставки, что должно привлечь молодых специалистов на работу, обоснованную дифференциация по квалификационным уровням и единый перечень выплат.
- Бывший генеральный директор интернет-холдинга VK Борис Добродеев возглавил ООО «ЮЭсЭм Телеком», входящее в структуру холдинга USM Алишера Усманова. Назначение состоялось 8 февраля. До него «ЮЭсЭм Телеком» возглавлял гендиректор USM Иван Стрешинский.
- Российская журналистка, заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки назначена исполняющей обязанности директора телеканала ТНТ. Ранее его возглавлял Роман Петренко. Он продолжит работу в «Газпром-медиа холдинге» как советник генерального директора.
- Утром в Казани водителя автобуса ранили ножом в живот. Выяснилось, что у него произошел конфликт с коллегой. Подозреваемого, 53-летнего водителя другого автобуса, задержали, пострадавшего госпитализировали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
- Почти 3 тысячи преступлений в сфере экономики с общим ущербом в 2,4 миллиарда рублей зарегистрировали в Татарстане в 2021 году. В частности, силовики направили в суд дело о сбыте поддельных купюр номиналом 2 тысячи рублей членами организованного преступного сообщества через интернет-портал и дело ОПС по поставке контрафактных картриджей.
- На разработку проекта планировки территории для строительства Соборной мечети в Казани направят 12,8 млн рублей из республиканского бюджета. Для размещения объекта предполагается создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся на территории Куйбышевского водохранилища
- В Татарстане продолжает расти заболеваемость коронавирусом — за последние сутки зарегистрировали рекордные 1 514 случаев. При этом если в период распространения штамма коронавируса «дельта» госпитализировалось до 70% заболевших татарстанцев, то сейчас, когда главенствует «омикрон», в больницы попадают не более 7% пациентов. Антиковидные ограничения в республике отменять пока не планируется. Подробнее об эпидемиологической ситуации в РТ — в материале «Реального времени».
- Ранним утром, в 4.30, часть Набережных Челнов осталась без света — электричества не было в домах 26-го, 27-го, 28-го, 53-го, 54-го и частично 52-го комплексов. Однако к 5.55 его подключили, но после этого некоторые объекты по-прежнему оставались без света. Из-за отсутствия электричества в автограде утром не ходили троллейбусы.
Татьяна ДеминаОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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