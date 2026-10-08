Анвар Зарипов назначен первым замминистра строительства Татарстана

Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным

Анвар Зарипов назначен первым замминистра строительства Татарстана. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Зарипов перешел на новую должность с поста заместителя министра. Он будет исполнять обязанности с 8 октября 2026 года.

Новый первый замминистра строительства РТ родился 8 июля 1996 года, является кандидатом экономических наук. В 2018 году окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет, в 2020 году — РАНХиГС.

Зарипов работает в министерстве с 2022 года, начав с начальника управления экономического анализа. С 30 января 2023 года занимал должность заместителя министра. До прихода в ведомство работал в ПАО «Органический синтез», АО «КПМГ» и Аппарате Кабинета Министров Татарстана.

Напомним, Минстрой РТ возглавляет Марат Айзатуллин, у которого есть два первых заместителя — Дамир Шайдуллин и Анвар Зарипов. Также в руководстве находятся пять заместителей министра — Ильшат Гимаев, Мазит Салихов, Владимир Кудряшев, Элеонора Абубакирова и Айдар Ахметзянов.

Зульфат Шафигуллин