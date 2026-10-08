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Аэропорты Казани и Бугульмы возобновили работу в полном объеме

08:50, 08.10.2026

Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации

Аэропорты Казани и Бугульмы возобновили работу в полном объеме
Фото: Дарья Пинегина

Аэропорты Казани и Бугульмы возобновили работу в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Нижнекамский аэропорт открыли чуть позже — в 08.53 мск.

Ограничения на работу татарстанских аэрогаваней вводились в целях обеспечения безопасности полетов на фоне объявленной в республике беспилотной опасности.

Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

Напомним, в утренние часы в семи городах Закамья Татарстана объявляли угрозу атаки БПЛА. В Минобороны РФ позже отчитались о сбитом беспилотнике на территории республики.

Зульфат Шафигуллин

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