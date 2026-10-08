Аэропорты Казани и Бугульмы возобновили работу в полном объеме
Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации
Аэропорты Казани и Бугульмы возобновили работу в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Нижнекамский аэропорт открыли чуть позже — в 08.53 мск.
Ограничения на работу татарстанских аэрогаваней вводились в целях обеспечения безопасности полетов на фоне объявленной в республике беспилотной опасности.
Напомним, в утренние часы в семи городах Закамья Татарстана объявляли угрозу атаки БПЛА. В Минобороны РФ позже отчитались о сбитом беспилотнике на территории республики.
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