Напряженный бюджет Татарстана на 2027 год: доходы составят 673 млрд, дефицит — 8,5 млрд

ВРП республики за 9 месяцев превысил 4,9 трлн, но 31 инвестпроект приостановлен, а малый бизнес теряет предпринимателей

Госсовет Татарстана обсудил проект бюджета на 2027—2029 годы: доходы консолидированного бюджета составят 673,1 млрд рублей, расходы — 681,6 млрд, дефицит — 8,5 млрд. Минэкономики прогнозирует рост ВРП на уровне 101% в 2027 году, министр финансов Марат Файзрахманов рассчитывает на НДФЛ как основной источник доходов, а бизнес жалуется на рост налоговой нагрузки. Подробнее — в материале «Реального времени».

Доходы: НДФЛ — 41% всех поступлений

8 октября Государственный совет Татарстана провел парламентские слушания по проекту закона «О бюджете Республики Татарстан на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов». Он внесен раисом республики Рустамом Миннихановым 3 октября, содержит 23 статьи и 37 приложений. Слушания провел председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин. В обсуждении участвовали председатель Госсовета Фарид Абдулганиев, премьер-министр Алексей Песошин и другие.



Доходы консолидированного бюджета на 2027 год прогнозируются в сумме 673,1 млрд рублей, расходы — 681,6 млрд, дефицит — 8,5 млрд, что составляет 1,5% к доходам. Бюджет республики по доходам определен в 558,1 млрд, по расходам — 566,6 млрд.

Как отметил министр финансов Марат Файзрахманов, НДФЛ остается основным доходным источником консолидированного бюджета с долей 41%. Поступления в консолидированный бюджет составят 253 млрд рублей, в бюджет республики — 177 млрд. Налог на прибыль прогнозируется в 135,6 млрд — по словам Файзрахманова, при его оценке учитывалось снижение цен на нефть и нефтепродукты, а также риски, связанные с геополитической обстановкой. Акцизы дадут 58 млрд по консолидированному бюджету и 56 млрд по бюджету республики. Налог на имущество организаций — 53,5 млрд, транспортный — 8 млрд, налоги на совокупный доход — 44 млрд, земельный — 11 млрд ежегодно, налог на имущество физических лиц — 4,6 млрд. Неналоговые доходы привнесут 48 млрд и 41 млрд в консолидированный бюджет и бюджет республики соответственно.

Файзрахманов подчеркнул, что целевые межбюджетные трансферты из федерального центра пока не учтены: объемы финансовой помощи по субъектам РФ в федеральном бюджете еще не распределены и будут уточнены поправками ко второму чтению.

Расходы: социальная сфера — больше половины бюджета

По словам министра финансов, наибольший раздел расходов — социально-культурная сфера. К 2029 году эти расходы вырастут на 19% к базовому 2026-му. Образование получит 216 млрд из консолидированного бюджета и 123 млрд из бюджета республики. Как пояснил Файзрахманов, в этих расходах дополнительно учтены новая сеть учреждений образования, рост контингента учащихся, содержание воспитанников кадетских интернатов и ряд социальных республиканских целевых программ. Здравоохранение — 153,5 млрд с учетом средств ОМС, из них 57 млрд из республиканского бюджета. Социальная политика — 82,3 млрд, культура — 30 млрд, физическая культура и спорт — 18 млрд.

По разделу «Национальная экономика» расходы составят 137 млрд по консолидированному бюджету и 134 млрд по бюджету республики. ЖКХ — 54 млрд и 42 млрд. Общегосударственные вопросы — 79 млрд и 67 млрд. Охрана окружающей среды — 1 млрд и 566 млн. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность — 4 млрд и 3 млрд соответственно.

На национальную оборону из консолидированного бюджета потратят 70 млн, на СМИ — 2,043 млрд, на обслуживание государственного долга — 764 млн, на республиканские социально значимые мероприятия — 9 млрд рублей.

Заместитель председателя Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Ирина Терентьева спросила у министра финансов, удалось ли сохранить объем грантовой поддержки учреждений культуры.

— Да, удалось. На следующий год в проекте бюджета сумма на эти цели составляет 438 млн рублей, — ответил Файзрахманов.

Экономика: 4,9 трлн рублей за 9 месяцев

Как сообщил министр экономики Мидхат Шагиахметов, ВРП Татарстана по итогам января — сентября 2026 года составил более 4,9 трлн рублей при темпе роста в 2,7%. По его словам, основной вклад обеспечили обрабатывающие производства, прежде всего предприятия ОПК, и нефтедобывающий сектор. При этом снижение промышленного производства отмечается в ряде отраслей и в 19 муниципальных образованиях. Рост ВРП по итогам 2026 года оценивается на уровне 2%, на 2027 год прогнозируется 1%, на 2028-й — 2%, на 2029-й — 1,9%.

Индекс промышленного производства в 2027 году прогнозируется на уровне 100,5%. Объем строительных работ — 100,2—101%. Сельское хозяйство — 101,5% в 2027 году, 101,5% и 101,7% в 2028—2029 годах. Оборот розничной торговли — 103,1—103,6%. Рост реальной заработной платы в 2027 году прогнозируется на уровне 102,4%.

Инвестиции в основной капитал за первое полугодие 2026 года составили 778 млрд рублей (100,5% к аналогичному периоду 2025 года). По итогам года объем оценивается в 1,784 трлн рублей (100,2%). В 2028—2029 годах инвестиции ожидаются на уровне 102—103%.

— В текущей экономической ситуации критически важно поддерживать уровень инвестиционной активности, обеспечивая реализацию и своевременный запуск проектов, — подчеркнул Шагиахметов. — Это требует от всех уровней власти системной работы по созданию благоприятных условий ведения бизнеса.

Преференциальные территории: 31 проект приостановлен

На территории ОЭЗ «Алабуга», «Иннополис» и пяти ТОР привлечено 366 резидентов, 56 проектов находятся на стадии оформления и строительства. В новой ОЭЗ «Зеленая Долина» в прогнозный период планируется инвестировать более 300 млрд рублей, заключены соглашения с восемью резидентами.

По итогам мониторинга реализация 31 инвестиционного проекта приостановлена, 11 компаний исключены из реестра. «Текущая ситуация требует от нас максимального внимания к каждому инвестиционному проекту», — заявил Шагиахметов, поручив управляющим компаниям обеспечить постоянный мониторинг, своевременно выявлять риски и оперативно принимать решения.

Он напомнил, что Татарстан вместе с Москвой занял первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата 2026 года, войдя в топ-5 по шести направлениям. Однако по таким направлениям, как «Экспортная деятельность» и «Развитие рынка и конкуренции», республика в пятерку лидеров не вошла. Сохранились и системные барьеры — стоимость и сроки подключения к инженерной инфраструктуре, количество процедур подключения, получение земельных участков, доступность трудовых ресурсов.

МСП: 53 млрд поддержки и риски для бизнеса

С начала 2026 года предприятия малого и среднего бизнеса получили более 53 млрд рублей по всем мерам поддержки. Республиканский маркетинговый центр привлек 6,5 тыс. поставщиков, выручка бизнеса составила свыше 213 млрд рублей, в том числе 46 млрд — за пределами республики.

Шагиахметов обозначил ключевые риски для МСП — это снижение спроса и рентабельности, рост фискальной нагрузки, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ. Заместитель председателя ТПП республики Сергей Карпухин указал на последствия реформы налогообложения: «Потеря патента и переход на другие режимы увеличивают налоговую нагрузку в разы. Не все индивидуальные предприниматели смогли это пережить и были вынуждены закрыться. Особенно тяжело бизнесу в малых городах». ТПП предложила рассмотреть введение пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения.

«Бюджет напряженный, но сбалансированный»

Фарид Абдулганиев охарактеризовал проект бюджета как «напряженный», но сбалансированный. «Основной финансовый закон — это не просто статьи и цифры, а инструмент реализации стратегических целей развития Татарстана, основа для инвестиций в экономику и человеческий капитал», — отметил глава парламента. Он обратил внимание, что сумма федеральных трансфертов в 54 млрд рублей может быть неокончательной, и поручил совместно с депутатами Госдумы от Татарстана добиваться дополнительного привлечения средств.

Депутат от КПРФ Фадбир Сафин положительно оценил увеличение ассигнований на ЖКХ в 1,5 раза, но отметил, что прибавка на образование и здравоохранение не перекрывает инфляцию. Председатель профсоюза работников образования Ирина Проценко предложила предусмотреть финансирование дополнительных мер поддержки бюджетных работников с семьями — выплаты при рождении ребенка, компенсация аренды жилья и частичная компенсация платы за детские сады сегодня зависят от финансовых возможностей работодателя.

— Экономика республики стабильна и устойчива к внешним вызовам. Наша задача — обеспечить дальнейшее экономическое развитие, — заявил премьер-министр, подводя итоги.

Он поручил членам Кабинета министров активно включиться в работу с депутатским корпусом при рассмотрении проекта бюджета в комитетах Госсовета.