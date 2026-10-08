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В Казани на четырех улицах изменятся приоритеты движения

14:19, 08.10.2026

Водителям рекомендуют учитывать изменения при планировании маршрутов

В Казани на четырех улицах изменятся приоритеты движения
Фото: Мария Зверева

В Казани с 9 октября изменится организация движения на улицах Архитектора Гайнутдинова, Ильдара Зарипова, Анаса Тазетдинова и Александра Курынова. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту города.

Приоритеты движения изменятся на перекрестках улиц Ильдара Зарипова с Александром Курыновым, Ильдара Зарипова с Анасом Тазетдиновым, а также Анаса Тазетдинова с Ноксинской.

скриншот с канала в "Максе" Комитета по транспорту Казани

Водителям рекомендуют учитывать изменения при планировании маршрутов.

Напомним, 11 октября в Казани на день изменят схемы движения 15 маршрутов общественного транспорта в связи с проведением в городе Казанского национального полумарафона.

Зульфат Шафигуллин

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