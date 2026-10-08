В Казани на четырех улицах изменятся приоритеты движения
Водителям рекомендуют учитывать изменения при планировании маршрутов
В Казани с 9 октября изменится организация движения на улицах Архитектора Гайнутдинова, Ильдара Зарипова, Анаса Тазетдинова и Александра Курынова. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту города.
Приоритеты движения изменятся на перекрестках улиц Ильдара Зарипова с Александром Курыновым, Ильдара Зарипова с Анасом Тазетдиновым, а также Анаса Тазетдинова с Ноксинской.
Водителям рекомендуют учитывать изменения при планировании маршрутов.
Напомним, 11 октября в Казани на день изменят схемы движения 15 маршрутов общественного транспорта в связи с проведением в городе Казанского национального полумарафона.
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