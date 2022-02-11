Новости общества

14:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Казанский Кремль

13:43, 11.02.2022 1
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Казанский Кремль
Фото: пресс-служба президента РТ

Президенты Казахстана и Татарстана Касым-Жомарт Токаев и Рустам Минниханов посетили сегодня музей-заповедник «Казанский Кремль». Они осмотрели мечеть «Кул-Шариф» и Благовещенский собор.

Минниханов рассказал об уникальном историческом комплексе. Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин провел экскурсию по мечети, а митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл рассказал историю храма, передает пресс-служба президента РТ.

Фото: пресс-служба президента РТ

Касым-Жомарт Токаев пригласил митрополита принять участие в предстоящем Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в этом году в столице Казахстана. Президент Казахстана восхитился Казанью, назвал символичным то, что на территории Кремля находятся рядом православный храм и мечеть.

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Казахстана прибыл в Казань сегодня ночью. В рамках его визита в Татарстан запланирована встреча с главой республики Рустамом Миннихановым, а так же знакомство с промышленным потенциалом региона.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:25
    А по улице Назарбаева его провезли, показали символ дружбы ? Или мимо прехали , не афишируя ее существование ?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем