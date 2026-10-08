Путин внес в Совфед кандидатуры зампреда и трех судей Верховного суда

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила профильному комитету 13 октября провести предварительное обсуждение кандидатур и подготовить заключения

Фото: Динар Фатыхов

Президент Владимир Путин направил в Совет Федерации представления о назначении на должности в Верховном суде России. Об этом сообщил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

Олег Нефедов представлен на пост заместителя председателя ВС — председателя Судебной коллегии по гражданским делам. Любовь Бессчасная, Эдуард Каминский и Лариса Шеломанова — на должности судей ВС.

Клишас отметил, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила профильному комитету 13 октября провести предварительное обсуждение кандидатур и подготовить заключения, а 14 октября их рассмотрят на 620-м заседании палаты.

Ранее сообщалось, что Верховный суд подготовил предложение о реформе суда присяжных в России. Изменения призваны усилить ответственность за вмешательство в деятельность присяжных и сократить основания для отмены оправдательных вердиктов.

Алсу Сабирзанова