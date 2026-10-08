Путин внес в Совфед кандидатуры зампреда и трех судей Верховного суда
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила профильному комитету 13 октября провести предварительное обсуждение кандидатур и подготовить заключения
Президент Владимир Путин направил в Совет Федерации представления о назначении на должности в Верховном суде России. Об этом сообщил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Олег Нефедов представлен на пост заместителя председателя ВС — председателя Судебной коллегии по гражданским делам. Любовь Бессчасная, Эдуард Каминский и Лариса Шеломанова — на должности судей ВС.
Клишас отметил, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила профильному комитету 13 октября провести предварительное обсуждение кандидатур и подготовить заключения, а 14 октября их рассмотрят на 620-м заседании палаты.
Ранее сообщалось, что Верховный суд подготовил предложение о реформе суда присяжных в России. Изменения призваны усилить ответственность за вмешательство в деятельность присяжных и сократить основания для отмены оправдательных вердиктов.
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