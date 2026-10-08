В Казани на день изменят схемы движения 15 маршрутов общественного транспорта

Об этом сообщили в комитете по транспорту

Фото: Артем Дергунов

В Казани 11 октября в связи с проведением Казанского полумарафона изменятся схемы движения 15 маршрутов автобусов и троллейбусов. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

Движение ограничат на проспекте Фатыха Амирхана, мосту «Миллениум», Чистопольском кольце, улицах Батурина, Кремлевской набережной и дамбе с 5:30 до 11:45.

Автобусы №28 и 28а выйдут на линию только с 10:00, троллейбус №2 — с 12:00. Маршруты №43, 54, 6, 15, 22, 29, 35, 35а, 47, 74, 75 и 89 поедут в объезд через улицы Ямашева, Николая Ершова, Вишневского, Декабристов и 3-ю транспортную дамбу. На маршрутах №74 и 75 отменена остановка «Дворец водных видов спорта».

Реальное время / realnoevremya.ru

Ограничения вводятся на участках от улицы Сибгата Хакима до Кремлевской набережной. Движение по мосту «Миллениум» и Кремлевской дамбе будет перекрыто в обоих направлениях.

Казанский национальный полумарафон, который в этом году отмечает десятилетие, пройдет 10 и 11 октября. Ранее сообщалось, что на этот период в городе также запретят парковку на ряде центральных улиц и ограничат движение по нескольким участкам города.

Зульфат Шафигуллин