Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляции МОК и WADA на отмену временного отстранения Валиевой

Фото: Олимпийский комитет России

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на отмену временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Апелляции будут рассмотрены выездной панелью CAS в Пекине. Дата слушаний будет объявлена позднее.

Фото: Олимпийский комитет России

Ранее РУСАДА инициировало проведение расследования в отношении персонала Валиевой. Цель расследования — выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах «защищенного лица».





Дарья Акимова