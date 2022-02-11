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Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляции МОК и WADA на отмену временного отстранения Валиевой

19:57, 11.02.2022
Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляции МОК и WADA на отмену временного отстранения Валиевой
Фото: Олимпийский комитет России

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на отмену временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Апелляции будут рассмотрены выездной панелью CAS в Пекине. Дата слушаний будет объявлена позднее.

Фото: Олимпийский комитет России

Ранее РУСАДА инициировало проведение расследования в отношении персонала Валиевой. Цель расследования — выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах «защищенного лица».

Дарья Акимова
СпортФигурное катание

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