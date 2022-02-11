Высота снежного покрова в Казани составляет 70 сантиметров — это много или мало?

На сегодня высота снежного покрова в Казани составляет 70 сантиметров, сообщил «Реальному времени» доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.



— Я ожидал, что будет больше, но всего 70, — отметил он.

За последние сутки выпало 11 миллиметров осадков, в том числе 0,6 — ночью. Напомним, что вчера, как сообщил Аухадеев, наблюдался самый сильный снегопад за всю эту зиму.

Для февраля месячная норма осадков составляет 37 миллиметров. Она уже явно превышена, так как с 1 февраля и по состоянию на 6.00 10 февраля в столице Татарстана уже выпало 34 миллиметра осадков.

70 сантиметров снега — это:

Примерно в два раза выше нормы — в начале февраля это 37—40 сантиметров.

Примерно на 30 сантиметров меньше рекорда — в 1926 году высота снежного покрова в Казани превысила метр.

На 10 сантиметров меньше, чем в 2011 году. К слову, до этого, в 2010-м, наблюдалась аномальная жара — как и в предшествующем этой зиме 2021-м.

Немного больше, чем во Владимирской области — там высота снежного покрова составляет 66 сантиметров.

Почти на 30 сантиметров выше снежного покрова в Санкт-Петербурге — пару дней назад он составлял 41 сантиметр, что является рекордом этой зимы. Город сотрясают скандалы по поводу плохой уборки улиц.

На 13 сантиметров меньше, чем в Самаре — 83 сантиметра. Там за первую неделю февраля выпало больше месячной нормы осадков.

И на 10 сантиметров меньше, чем в Ханты-Мансийске — около 80 сантиметров.

В 14 раз больше снежного покрова в Токио — сегодня там ожидают около 5 сантиметров снега после обильных осадков. Из-за снегопада сегодня в токийском аэропорту Ханэда отменили не менее 180 внутренних авиарейсов.

На 5 сантиметров меньше снежного покрова в штате Массачусетс в конце января — 75 сантиметров. Там из-за обильных снегопадов без электричества остались порядка 114 тысяч человек.

Дарья Пинегина