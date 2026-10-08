Путем кинопленки: как жила и что смотрела Россия

Масштабную выставку в Казань привез Госмузей кино

Гипсовый «Оскар» за фильм 1942 года. Фото: Динар Фатыхов

В Национальном музее Татарстана открылась выставка «Путем кинопленки: история страны через историю российского кинематографа. 24/100» — от «Броненосца «Потемкина» и «Человека с киноаппаратом» до «Ассы» и «Трудно быть богом». Это совместный проект с Государственным центральным музеем кино. Этим летом он уже представил свои экспонаты в Туле и Оренбурге, но в Казани собрал самую масштабную экспозицию.

Старейший музей кино

Центральный государственный музей кино в этом году отмечает столетие, в 2017 году он переехал в трехэтажный отреставрированный павильон №36 на ВДНХ. В его коллекции более 220 тысяч экспонатов.

— Долгое время считалось, что «Французская синематека» в Париже — первая в мире, — говорит директор Государственного музея кино Лариса Баженова. — Это не так. Государственный центральный музей кино работал с огромным количеством госархивов, и на сегодняшний день юридический факт установлен, что именно музей кино в России был первым в мире музеем, полностью посвященным искусству кинематографа. Мало того, мы — единственный государственный музей в России, который хранит кинонаследие.

Баженова добавила, что ранее они сотрудничали с Музеем-заповедником «Казанский Кремль», с Национальной библиотекой РТ, но именно в Нацмузее коллекция представлена наиболее масштабно.

— На ней представлено более четырехсот экспонатов, — говорит куратор Елизавета Пучкова. — Нам было важно рассказать через историю кинематографии, нашего музея историю нашей страны. Поэтому мы выбрали хронологический принцип и на каждом этапе попытались выбрать ключевые, реперные точки, которые бы создали образ и настроение этой эпохи.

Лариса Баженова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Казанская история — начиная с «Пате» и «Востоккино»

При этом экспонаты из Москвы здесь соседствуют с сокровищами из коллекции Нацмузея РТ, добавляя столичной выставке локальный контекст. Это, например, французский стереоскопический проектор «Таксифот», фильмы «Советская Татария» «Ленфильма», «Ленин в Казани» Казанской студии телевидения и «Товарищ Камай» Казанской студии кинохроники, материалы фестиваля «Алтын минбар».

— У нас кино развивалось в общей канве российского кинематографа, — подчеркивает научный сотрудник Нацмузея Егор Бородкин. — В 1896 году сюда приезжает компания «Пате», которая занимается кинопроизводством, и в следующем году уже показывает первые фильмы.

До революции в Казани работало примерно 15 кинотеатров, говорит Бородкин, с этого времени сохранился кинопроектор «Патэ-КОК». Интерес к кино был так велик, что власти издавали указы, запрещавшие слишком частую работу кинотеатру, в котором собиралось много народу, а пленка могла загореться.

Также в экспозиции можно ознакомиться с эпохой «Востоккино», с которым сотрудничали татарские писатели: здесь можно увидеть письмо, в котором поэту Хади Такташу отказывают в экранизации его сценария «Камиль», а также афиши советских кинотеатров.

Казанские афиши. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Пленка наша, Оскар — американский

Выставка начинается с эпохи экспериментов до— и постреволюционной эпохи, переходит в период Великой Отечественной войны. Далее — оттепель, картины 70—80-х и современные киноленты. На финише еще один привет Казани — фильмы и предметы, связанные с казанцем Станиславом Говорухиным.

В нескольких залах можно заодно пройти викторину, ответив, например, на вопрос, чьи ноги мелькают в знаменитой сцене дождя в «Я шагаю по Москве».

Выставка про кино — это не только реквизит, отрывки из фильмов, киноаппараты и киноплакаты, есть менее очевидные вещи. Серия графичных портретов Александра Разумного режиссеров первой советской волны, вроде Льва Кулешова и Дзиги Вертова. Множество эскизов для фильмов — например, целая стена отведена фильму «Гараж», что выглядит даже чуть интереснее, чем уголок, посвященный картине «Москва слезам не верит», с настоящим пиджаком Гоши.

«Москва слезам не верит». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сильнейшая часть посвящена 1941—1945 годам. Один из ее символов — пробитый осколком погон оператора лейтенанта Анатолия Крылова — он в этот момент снимал освобождение Вильнюса. Тут же — гипсовый «Оскар», полученный за фильм «Разгром немецких войск под Москвой» 1942 года, кстати, американское название картины — «Москва наносит ответный удар». Между прочим Бородкин указывает, что хоть художественное кино в Казани почти не снималось, здесь в 1930-е начали производить кинопленку. Именно на нее и снят тот оскароносный фильм, который, говорят, повлиял на решение союзников открыть второй фронт.

В современной части экспозиции огромное количество материалов с картины «Трудно быть богом» Алексея Германа, включая маски, кукол. Незаметно и органично они соседствуют с «мобилами» из «Бригады», муляжом головы Льва Толстого из одноименной картины и телевизором с барельефом по мотивам «Кавказской пленницы», сделанным к столетию Леонида Гайдая.

Словом, это очень семейная выставка, где путь от «Броненосца «Потемкина» до «Орды» превращается в вечер воспоминаний о времени, в котором многие из нас не жили, но удивительным образом помнят все.

На выставке много предметов из фильма «Трудно быть богом». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Выставка работает в главном здании до 16 декабря. Здесь же пройдет лекция «Кино и молодежная культура» директора Государственного музея кино Ларисы Баженовой, лекция-спектакль «Оптические иллюзии, или Когда не было кино» об ученых XVIII—XIX веков, в ходе которого зрители смогут сделать игрушку с оптической иллюзией тауматроп. Также в музее покажут новый документальный фильм «Золотыми буквами» о татарском театре, а киновед и куратор выставки Адиля Хайбуллина проведет мастер-класс «Как правильно смотреть кино?». Киновед расскажет о языке оригинала, свете и цвете в кадре и правилах «киносмотрения».

В декабре в конференц-зале музея еще один куратор, историк кино Станислав Луговой прочитает две лекции: «От «Карнавальной ночи» до «Девчат»: молодежная культура до интернета» (с показом фильма «Дайте жалобную книгу») и «Гостья из будущего» и «Приключения Электроника»: чего боялись и о чем мечтали ваши родители в детстве», после чего можно будет увидеть «Лиловый шар» 1987 года.