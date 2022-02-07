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Председатель комитета ЖКХ Казани Дмитрий Анисимов покинул пост

11:17, 07.02.2022
Председатель комитета ЖКХ Казани Дмитрий Анисимов покинул пост
Фото: Марат Мугинов

Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани Дмитрий Анисимов покинул пост. Об этом объявили во время «делового понедельника».

И.о. руководителя комитета стал Василий Лысачкин.

Анисимов возглавлял комитет с 14 мая 2018 года

Отметим, что как раз сегодня в исполкоме Казани стартовала масштабная ревизия управлений, отделов и МУПов, а также самих руководителей. Как недавно писало «Реальное время», впервые в новейшей истории Татарстана работу столичных чиновников оценят эксперты республиканской межведомственной группы по борьбе с коррупцией.

ОбществоВласть Татарстан

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