Председатель комитета ЖКХ Казани Дмитрий Анисимов покинул пост
Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани Дмитрий Анисимов покинул пост. Об этом объявили во время «делового понедельника».
И.о. руководителя комитета стал Василий Лысачкин.
Анисимов возглавлял комитет с 14 мая 2018 года
Отметим, что как раз сегодня в исполкоме Казани стартовала масштабная ревизия управлений, отделов и МУПов, а также самих руководителей. Как недавно писало «Реальное время», впервые в новейшей истории Татарстана работу столичных чиновников оценят эксперты республиканской межведомственной группы по борьбе с коррупцией.ОбществоВласть Татарстан
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