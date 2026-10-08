В парке «Черное озеро» в Казани восстановят резиновое покрытие за 1,75 млн
Заказчиком выступает МБУ «Дирекция парков и скверов города Казани»
Объявлен электронный аукцион на выполнение работ по восстановлению резинового покрытия в парке «Черное озеро» в Казани. Начальная цена контракта составляет 1 751 584,54 рубля, следует из информации о закупке.
Заказчиком выступает МБУ «Дирекция парков и скверов города Казани», размещением занимается МКУ «Дирекция по конкурентной политике и закупкам города Казани».
Заявки принимаются с 8 по 19 октября 2026 года, процедура подачи предложений о цене назначена на 19 октября, подведение итогов — на 21 октября.
Ранее сообщалось, что в Татарстане за 9 месяцев сэкономили на госзакупках более 4 млрд рублей. Более половины всех контрактов заключили с малым и средним бизнесом.
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