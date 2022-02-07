«Его лекции всегда были фееричны»: в Казани простились с Константином Курановым

Фото: Максим Платонов

«Он был потрясающим, на нашем факультете он был душой»

Сегодня в Казани простились с Константином Курановым, телеведущим на телеканале «Эфир» и преподавателем на факультете журналистики Казанского федерального университета. Отпевание в Варваринской церкви посетили около двух десятков человек.

Еще больше пришло на церемонию прощания, которая прошла у часовни на Арском кладбище, где его и похоронили. В числе присутствующих — генеральный директор телерадиокомпании «Новый Век», председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов, руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский, журналисты, в том числе непосредственные коллеги Куранова.

— Сегодня мы прощаемся с целой эпохой. Преподавателем факультета журналистики [КФУ], замечательным человеком, очень добрым, бесконечно добрым, бесконечно любящим своих студентов. Знающим дни рождения всех нас, знающим дни рождения наших детей, наших внуков. Всегда внимательно относящийся к каждому своему студенту, внимательно относящийся к каждому человеку. Он был потрясающим, на нашем факультете он был душой. Все наши дни журналиста, все наши праздники — он всегда был впереди со знаменем в руках. Он излучал тепло, он излучал доброту. О нем я могу говорить бесконечно, потому что мы с ним были вместе по жизни, и он всегда обращал внимание на любые наши успехи, всегда радовался им как своим. И, конечно же, был профессионалом своего дела, начитанным, знатоком Казани, знатоком татарской журналистики, знатоком своего дела. Его лекции всегда были фееричны, он умел их читать. Он никогда не требовал с нас ничего, он сказал: «Если вам нужно — послушайте, узнаете много интересного. Не нужно — это ваше дело, можете не ходить». Но мы все равно к нему приходили, потому что это было безумно интересно, — начал церемонию Ильшат Аминов.

«Я даже не представляю сейчас, кто будет вместо него»

— Самое грустное то, что от той кафедры, которую мы знаем, с 78-го по 83-й год, ее уже нет. Последний был Константин Николаевич, в прошлом году прощались с Юрием Ивановичем Фроловым... Это был человек легкий, без возраста, с совершенно неукротимой энергией. Я всегда смотрел, как он не то что шел к зданию телекомпании, он бежал, летел. У него была такая жажда жизни, такая скорость — в хорошем смысле этого слова. И так же из телекомпании он уходил, — выступил в продолжение телеведущий Дмитрий Пивоваров.

Он же поведал историю, связанную с Курановым:

— Я отдыхал на теплоходе «Борис Полевой», и директор маршрута говорит: «А вот ваш отец до этого плавал с нами». — Я: «Кто?» — Он отвечает: «Константин Николаевич Куранов». Я говорю ему: «Константин Николаевич, а почему вы так сказали?» — Он ответил: «Да вы все дети мои». Так что будем помнить эту неукротимую энергию, эту доброжелательность. И, конечно, то чувство той старой школы, которая, к сожалению, уходит и становится все меньше и меньше.

Другой коллега Куранова, Сергей Шерстнев, рассказал, как сначала учился у него, а потом работал вместе с ним.

— Этот человек, когда впервые вышел в эфир в прогнозе погоды — именно про таких говорят «На следующее утро проснулся знаменитым». Народ сразу его принял, полюбил, он просто прошибал экран вот этой вот своей неукротимой энергией, своей харизмой, своей доброжелательностью. Это очень большая потеря, и я даже не представляю сейчас, кто будет вместо него, — отметил он.

«Меня надо больше слушать»

Константин Куранов умер 5 февраля в возрасте 86 лет. О смерти сообщил телеканал «Эфир», где он работал с 1994 года.

Куранов окончил филологический факультет Казанского государственного университета (КГУ) и факультет журналистики Московского государственного университета (МГУ). Через шесть лет после начала работы на «Эфире» начал вести прогноз погоды. С момента начала пандемии коронавируса родные и коллеги берегли Куранова от болезни — в связи с этим все это время полюбившаяся многим передача выходила без его участия.

Также преподавал журналистику в КФУ. Он вел такие курсы, как «История отечественной журналистики», «Журналистское мастерство», «История Казанского университета», «Выдающиеся русские публицисты второй половины XIX века», «Мастерство журналистов XIX века».

В 2015 году был награжден медалью «За вклад в развитие журналистики», а в 2016 году завоевал награду «За верность профессии».



«Реальное время» ранее публиковало воспоминания его учеников и коллег.

— Он сам всегда монтировал свой «Прогноз погоды», всегда сидел с монтажером, всегда выдерживал весь монтаж «от и до» и монтировал свою «погоду», чтобы не путали карты монтажеры. Он очень тщательно контролировал. Потом он придумал рассказывать о замечательных людях Татарстана, какие-то сведения о прогнозе погоды. И говорил он всегда так: «Вот Верочка, когда она ведет прогнозы погоды, есть на что посмотреть. А я что? Меня надо больше слушать». Вот он придумал такую фишку. И «Знай наших» — это действительно его фирменная фраза, личная. Она не придумана ни редакторами, ни кем-то еще. Это его личная фраза. Абсолютно все сценарии для «Прогноза погоды» он писал сам, — рассказала изданию его коллега и студентка Ксения Банк.

1 / 29 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Дарья Пинегина, фото: Максим Платонов, видео: Камиль Исмаилов