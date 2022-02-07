В Кремле прокомментировали петицию с требованием отставки Кадырова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал петицию с требованием отставки главы Чечни Рамзана Кадырова, ранее размещенную на сайте Change.org. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Пескова, на этой платформе голосование обезличено и может накручиваться ботами. Поэтому в Кремле подобные вещи не воспринимаются всерьез.
Петиция появилась на сайте 6 февраля. Создал ее политик Илья Яшин. По его мнению, Кадыров не соответствует занимаемой должности и не может быть государственным служащим, так как за 15 лет его пребывания у власти в Чечне не были решены экономические проблемы. Кроме того, регион превратился в обособленное государство внутри России.
На днях Песков заявил, что в Кремле не согласны с мнением, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля. Также его спросили, боится ли президент РФ Путин Кадырова. Песков ответил на это вопросом, почему Путин должен бояться главу российского региона.
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