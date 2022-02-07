Минниханов поздравил Валиеву со званием олимпийской чемпионки: «Только вперед, наша юная королева льда»

Фото: ОКР

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил уроженку Казани, фигуристку Камилу Валиеву со званием олимпийской чемпионки. Триумф спортсменки он назвал «первой убедительной победой на соревнованиях самого высокого уровня».

— Только вперед, наша юная королева льда, так, как это можешь только ты, — безукоризненно четко и изящно для членов жюри, недосягаемо красиво для соперников и завораживающе волшебно — для миллионов поклонников фигурного катания, — отметил Минниханов в поздравлении.

Он пожелал, чтобы эмоции от успеха вдохновляли Валиеву «на новые яркие выступления и уверенные победы». Он пожелал 15-летней фигуристке дальнейших успехов.

— Стать лучшей в одиночном катании, безусловно, — большое мастерство, блестяще выступить в составе сборной — это еще и огромная ответственность перед самим собой и всей командой. Ты блестяще справилась и с этим испытанием — приумножила золотой актив российской сборной и стала первой спортсменкой в женской группе, исполнившей самые сложные — четвертные прыжки, — говорится в поздравлении.

Правительственная телеграмма со словам поздравления направлена в Центр спорта и образования «Самбо-70» Департамента спорта Москвы.

Сегодня Камила Валиева стала первой в истории фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх. По итогам программы Валиева набрала 178,92 балла и заняла первое место.

Сама Валиева довольна тем, что смогла сделать два четверных прыжка и тройной аксель, но отметила, что не получился второй тулуп, а значит, нужно еще больше работать: «Странное ощущение — катаюсь на взрослом уровне только первый сезон, а обо мне уже столько говорят. Это приятно и в то же время создает определенное давление, с которым мне приходится справляться. Пока вроде получается».



Сборная России по фигурному катанию стала первой в командном турнире на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Победу принесли также выступления Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной, Александра Галлямова, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.



Татьяна Демина