Минниханов поздравил Валиеву со званием олимпийской чемпионки: «Только вперед, наша юная королева льда»
Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил уроженку Казани, фигуристку Камилу Валиеву со званием олимпийской чемпионки. Триумф спортсменки он назвал «первой убедительной победой на соревнованиях самого высокого уровня».
— Только вперед, наша юная королева льда, так, как это можешь только ты, — безукоризненно четко и изящно для членов жюри, недосягаемо красиво для соперников и завораживающе волшебно — для миллионов поклонников фигурного катания, — отметил Минниханов в поздравлении.
Он пожелал, чтобы эмоции от успеха вдохновляли Валиеву «на новые яркие выступления и уверенные победы». Он пожелал 15-летней фигуристке дальнейших успехов.
— Стать лучшей в одиночном катании, безусловно, — большое мастерство, блестяще выступить в составе сборной — это еще и огромная ответственность перед самим собой и всей командой. Ты блестяще справилась и с этим испытанием — приумножила золотой актив российской сборной и стала первой спортсменкой в женской группе, исполнившей самые сложные — четвертные прыжки, — говорится в поздравлении.
Правительственная телеграмма со словам поздравления направлена в Центр спорта и образования «Самбо-70» Департамента спорта Москвы.
Сегодня Камила Валиева стала первой в истории фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх. По итогам программы Валиева набрала 178,92 балла и заняла первое место.
Сама Валиева довольна тем, что смогла сделать два четверных прыжка и тройной аксель, но отметила, что не получился второй тулуп, а значит, нужно еще больше работать: «Странное ощущение — катаюсь на взрослом уровне только первый сезон, а обо мне уже столько говорят. Это приятно и в то же время создает определенное давление, с которым мне приходится справляться. Пока вроде получается».
Сборная России по фигурному катанию стала первой в командном турнире на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Победу принесли также выступления Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной, Александра Галлямова, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.
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