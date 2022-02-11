Атака на Казань: сообщения о «минировании» получили более 120 школ города

Фото: Максим Платонов (архив)

«Это проверка, которую надо провести для всеобщего спокойствия»

По школам Казани вновь прокатилась волна «минирований» — третий раз за неделю. Сегодня из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах некоторые школы в принципе не открылись. «Реальное время» рассказывает о ситуации на данный момент.

Эвакуации школ на этой неделе начались уже с понедельника. Естественно, из-за очередных сообщений о минировании, которые начали проверять правоохранительные органы. 7 февраля эвакуировали следующие школы — 129, 127, 69, 6, 68, 136, 10, 40, 21, 52, 24, 42, 18, 55 и 86. Детей направили в ближайшие соцобъекты.

— Просим вас не переживать: это проверка, которую надо провести для всеобщего спокойствия. После нее дети вернутся к учебному процессу, — сообщила в понедельник мэрия Казани.

Вчера «заминировали» еще несколько школ — в том числе школу №42 по ул. Габишева.

В мэрии вновь заявили о проверке и попросили родителей не паниковать. В обоих случаях, отметим, сообщения не подтвердились.

Вчера «заминировали» еще несколько школ — в том числе школу №42 по ул. Габишева. Фото: соцсети

Школы получили письма со строчкой «Мы никогда не забудем 11 мая!»

Если в предыдущие дни школы эвакуировали во время занятий, то сегодня многие вообще не открылись, так как сообщения поступили до начала уроков. Родители сообщили «Реальному времени», что учеников не пустили сегодня в гимназию №7. Лицей №5 сегодня также не работает — дети учатся в дистанционном режиме через Zoom.

Сообщения получили школы под следующими номерами — 1, 8, 9, 24, 34, 36, 49, 52, 62, 64, 69 и 70. И это минимум — как рассказали «Реальному времени» в Управлении образования Казани, по последним данным, таких школ более 120. Всего в столице Татарстана 178 школ. В силовых ведомствах информацию о минированиях пока не комментируют.

— Снова правоохранительные органы вынуждены проверять такие сообщения. Снова родители переживают. Мы вас понимаем, потому что тоже каждый раз расстраиваемся из-за сорванных уроков. Но мы не хотим, чтобы такие случаи ослабили нашу с вами бдительность — ведь это вопрос безопасности наших же детей. Возможно, где-то начнутся занятия со второго урока. Но и вы, и мы будем твердо уверены, отправляя ребенка в школу, что любой возможный сигнал проверят и отреагируют на него. Спасибо всем, кто разговаривает с детьми и объясняет последствия для авторов таких угроз, — сообщили сегодня в мэрии.

В конце прошлого года стрелку Ильназу Галявиеву предъявили окончательное обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса. Фото: Максим Платонов

По информации источников «Реального времени», школы получили письма с заголовком «Мы никогда не забудем 11 мая!». Речь, напомним, о стрельбе в гимназии №175, в результате которой погибли девять человек. В конце прошлого года стрелку Ильназу Галявиеву предъявили окончательное обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса — по ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1 и ч. 2 ст. 167 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом; изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства; умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества). Ему грозит пожизненное лишение свободы или смертная казнь, на которую в России действует мораторий.

Вчера ФСБ сообщила о задержании организатора лжеминирования школ и вузов

Волна лжеминирований длится в России с ноября 2019 года. За этот период времени поступали тысячи сообщений о бомбах в школах, больницах, судах, торговых центрах по всей стране. К счастью, ни одно сообщение не нашло подтверждений.

За ложные сообщения о готовящихся террористических актах может грозить уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы сроком до 10 лет. В январе 2022 года о необходимости ужесточить наказание заявил глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Все из-за новых форм подачи информации о ложном минировании различных объектов инфраструктуры.

— Мое предложение: давайте проработаем с МВД и с ФСБ, послушаем руководство, какая работа проводится, какие необходимы от нас законодательные акты, — сообщил он.

В январе 2022 года о необходимости ужесточить наказание заявил глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Фото duma.gov.ru

Вчера, к слову, Федеральная служба безопасности сообщила о задержании 14 участников так называемых сваттинговых интернет-сообществ, занимавшихся массовой рассылкой сообщений об угрозах взрывов школ и вузов.

Организатором сообществ оказался студент с Украины Антон Осипчук, обучающийся информационной безопасности в Киевском университете. Участники групп с конца 2021 года занимались лжеминированием объектов образования, здравоохранения и органов власти на территории России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, а также на территории непризнанных республик Донбасса.

— Ложные террористические угрозы распространяются преступниками в целях дестабилизации обстановки в Российской Федерации и сопредельных государствах, вымогательства денежных средств и из хулиганских побуждений, — отмечалось в сообщении ФСБ.

Дарья Пинегина