Айдар Ахметзянов назначен замминистра строительства Татарстана
Ранее он возглавлял департамент развития территорий Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ
Айдар Ахметзянов назначен новым заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. Документ о назначении подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Ранее Ахметзянов возглавлял департамент развития территорий Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. На новую должность вступил с 8 октября 2026 года.
Айдар Ахметзянов родился в Казани 14 ноября 1991 года. Окончил КФУ по специальности юриспруденция (2013 г.), КГАУ по специальности экономика (2021 г.), а также КГАСУ по специальности градостроительство (2026 г.).
Свою трудовую карьеру Ахметзянов начинал юрисконсультом ООО УК «Просто молоко», затем после службы в армии РФ получил назначение главным специалистом инженерного отдела МКУ «Управление архитектуры и градостроительства Исполкома Казани». Также в его послужном списке значится работа начальником отдела официального протокола Минпромторга РТ, откуда он в 2024 году пришел в Минстрой РТ.
Напомним, сегодня стало известно о назначении Анвара Зарипова первым заместителем министра строительства РТ.
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