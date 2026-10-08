Айдар Ахметзянов назначен замминистра строительства Татарстана

Ранее он возглавлял департамент развития территорий Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ

Айдар Ахметзянов назначен новым заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. Документ о назначении подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Ранее Ахметзянов возглавлял департамент развития территорий Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. На новую должность вступил с 8 октября 2026 года.

Айдар Ахметзянов родился в Казани 14 ноября 1991 года. Окончил КФУ по специальности юриспруденция (2013 г.), КГАУ по специальности экономика (2021 г.), а также КГАСУ по специальности градостроительство (2026 г.).

Свою трудовую карьеру Ахметзянов начинал юрисконсультом ООО УК «Просто молоко», затем после службы в армии РФ получил назначение главным специалистом инженерного отдела МКУ «Управление архитектуры и градостроительства Исполкома Казани». Также в его послужном списке значится работа начальником отдела официального протокола Минпромторга РТ, откуда он в 2024 году пришел в Минстрой РТ.

Напомним, сегодня стало известно о назначении Анвара Зарипова первым заместителем министра строительства РТ.

Зульфат Шафигуллин