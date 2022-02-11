Банк России поднял ключевую ставку до 9,5%

Банк России поднял ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт. Теперь она составляет 9,5%.

— Инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза Банка России. Расширение спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска. Быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление. Проинфляционной остается конъюнктура мировых товарных рынков. Инфляционные ожидания пока не снижаются, оставаясь на многолетних максимумах, — говорится в сообщении регулятора.

Это первое повышение ключевой ставки в 2022 году. Центробанк напомнил, что проводит денежно-кредитную политику, которая направлена на возвращение инфляции к 4%.

В прошлом году Центробанк повышал ключевую ставку семь раз. 17 декабря 2021 года регулятор поднял ее до 8,5%. Она увеличилась с исторического минимума в 4,25% в марте 2021-го.



Некоторые эксперты полагали, что 8,5% — это пик ключевой ставки и на этом уровне она сохранится до конца 2022 года:



— Если в середине 2022 года текущие сезонно-скорректированные месячные темпы инфляции замедлятся и закрепятся на уровнях, соответствующих цели Банка России по инфляции, то мы не исключаем, что Банк России начнет снижение ключевой ставки в четвертом квартале 2022-го, — рассказывал «Реальному времени» старший экономист «ВТБ Капитал» по России и СНГ, автор telegram-канала «Твердые цифры» Александр Исаков.

