В Татарстане начали дистанционно выдавать больничные листы, но без курьезных случаев не обошлось

Фото: Максим Платонов

В Татарстане со вчерашнего дня начали дистанционно выдавать больничные листы, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов. Для оформления листков нетрудоспособности без обращения в поликлинику надо позвонить по номеру 122. После опроса специалистом по поводу причин открытия больничного и симптомов, заявка передается в поликлинику, к которой прикреплен человек, где ему дистанционно открывают больничный лист на семь дней.

Система работает пока только до 15 марта и исключительно для обращения взрослых граждан с признаками ОРВИ.

— У нас вчера были такие курьезные случаи, когда звонил гражданин, говорил «у меня перелом руки, дайте мне больничный лист». Понятно, что все у нас имеют глубокие познания, могут сказать, что «да, у меня признаки ОРВИ», но на самом деле это вводит в заблуждение. В любом случае все это проверяется, — отметил Лопушов.