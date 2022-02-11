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В Татарстане начали дистанционно выдавать больничные листы, но без курьезных случаев не обошлось

11:22, 11.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане начали дистанционно выдавать больничные листы, но без курьезных случаев не обошлось
Фото: Максим Платонов

В Татарстане со вчерашнего дня начали дистанционно выдавать больничные листы, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов. Для оформления листков нетрудоспособности без обращения в поликлинику надо позвонить по номеру 122. После опроса специалистом по поводу причин открытия больничного и симптомов, заявка передается в поликлинику, к которой прикреплен человек, где ему дистанционно открывают больничный лист на семь дней.

Система работает пока только до 15 марта и исключительно для обращения взрослых граждан с признаками ОРВИ.

— У нас вчера были такие курьезные случаи, когда звонил гражданин, говорил «у меня перелом руки, дайте мне больничный лист». Понятно, что все у нас имеют глубокие познания, могут сказать, что «да, у меня признаки ОРВИ», но на самом деле это вводит в заблуждение. В любом случае все это проверяется, — отметил Лопушов.

ОбществоМедицина Татарстан

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