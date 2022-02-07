Камила Валиева стала первой фигуристкой на ОИ, кто исполнил прыжок в четыре оборота

Фото: Олимпийский Комитет России

Уроженка Казани Камила Валиева стала первой фигуристкой, исполнившей прыжок в четыре оборота в программе Олимпийских игр.



Также она первая, кто в одной программе исполнила два прыжка в четыре оборота — четверной сальхов (4S) и четверной тулуп (4Т).

По итогам программы Валиева набрала 178,92 балла и заняла первое место. 15-летняя спортсменка стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России.

Фото: Олимпийский Комитет России

Сборная России после победы в соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине возглавила общекомандный медальный зачет. Победу принесло командное выступление Камилы Валиевой, Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной, Александра Галлямова, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. На счету олимпийской сборной России шесть медалей: две золотые, две серебряные и две бронзовые. Вторыми идут норвежцы, третьими — шведы.

Маргарита Головатенко