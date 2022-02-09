В Казани из-за аварии на теплопроводе без отопления в домах остаются около 120 человек

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Вахитовском районе Казани из-за порыва теплопровода D-159 мм произошло аварийное отключение теплоснабжение. Без отопления остались два многоквартирных дома, в которых проживает около 120 человек, 30 из которых — дети.

Тепла на данный момент нет в домах по ул. Карла Маркса, 16а и по ул. Дзержинского, 11а. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Завершить их обещают сегодня до 16:00, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Отметим, что по прогнозу синоптиков, в Казани днем сегодня ожидается от -1 до -3 градусов. Ночью похолодает до -4..-9˚С.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Похожая ситуация 7 февраля произошла и в Набережных Челнах. Там без тепла в домах с 12 часов дня и до 21:55 вечера оставались почти 11,5 тысяч человек.

Татьяна Демина