Сборная России по хоккею обыграла команду Дании на Олимпиаде в Пекине
Сборная Олимпийского комитета России по хоккею обыграла команду Дании на зимних Олимпийских играх в Пекине. Матч закончился со счетом 2:0.
Шайбы забросили хоккеисты Павел Карнаухов и Кирилл Семенов.
Это уже вторая победа российских хоккеистов на Олимпиаде. 9 февраля они обыграли Швейцарию в первом хоккейном матче группового этапа. Матч закончился со счетом 1:0. Шайбу в первом периоде забросил Антон Слепышев.СпортХоккей
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