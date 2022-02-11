СМИ сообщили, что глава Марий Эл решил уйти в отставку, в пресс-службе это опровергли

В пресс-службе главы Марий Эл Александра Евстифеева опровергли информацию о его решении уйти в отставку. Об этом сообщает «Интерфакс».



Ранее РБК, ссылаясь на источники, писал, что 5-летний срок полномочий Евстифеева истекает в этом году и он не намерен баллотироваться на второй срок по личным причинам.

Также сообщалось, что пост главы региона может занять коммунист Сергей Казанков. По итогам выборов в Госдуму республика стала одним из четырех регионов, где КПРФ обошла по спискам «Единую Россию», набрав 36,3 против 33,4% у единороссов. На руководство партии пока никто с такими предложениями не выходил.

фото: http://mari-el.gov.ru/

26 января сообщалось, что в России в I квартале текущего года могут произойти первые губернаторские отставки. В этот период свои должности могут покинуть до девяти человек.

Например, уйти с поста может глава Оренбургской области Денис Паслер, занимающий должность с 2019 года. Уход с поста прогнозируют также главе Томской области Сергею Жвачкину, губернатору Рязанской области Николаю Любимову и губернатору Кировской области Игорю Васильеву.

Максим Кокунин