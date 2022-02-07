Казанский суд установил: аферы против главы «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафината Яруллина не было

Фото: "Реальное время"/Ирина Плотникова

Условным сроком в 2,5 года закончилось сегодня резонансное дело бизнесмена Роберта Ташкалова, обвинявшегося в хищениях 437 млн рублей. Только что Вахитовский суд Казани оправдал его по большинству эпизодов дела, признав виновным лишь в двух аферах в крупном размере с ущербом до 1 млн рублей, передает журналист «Реального времени» с места.

В частности, суд признал недоказанными инкриминируемые Ташкалову хищения средств АО «Татнефтехиминвест-холдинг» и Рафината Яруллина и признал за Ташкаловым право на реабилитацию.

Судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей Германовой на сумму 440 тысяч рублей, в удовлетворении ее гражданского иска отказано.

Разбирательство по этому делу растянулось почти на четыре года — с марта 2018-го. Все это время обвиняемый находился под подпиской о невыезде.

Сегодня перед оглашением итогового решения Ташкалов в разговоре с «Реальным временем» назвал свое дело подставой со стороны одного человека.

По решению судьи Руфины Газизовой сегодня были оглашены лишь вводная и резолютивная части приговора, поэтому можно лишь предполагать, какие доказательства принял и отверг Вахитовский суд.

В прокуратуре пока не решили, будут ли обжаловать такой результат разбирательства. В прениях гособвинители просили для Ташкалова 7 лет колонии общего режима.

По версии следователей ГСУ МВД Татарстана, преступления совершались на протяжении шести лет — с октября 2009 года по июль 2015-го, когда Ташкалов возглавлял ЗАО «ЯМТ+» и «ЯМТ», компании «НУРан» и «НУРан-Пласт». Статус потерпевших в уголовном деле ранее получили «Татнефтехиминвест-холдинг», «Россельхозбанк», фирма «Химик», три бывших сотрудницы обвиняемого, а также германская компания Zeppelin Reimelt GmbH и швейцарская BUSS AG. Большая часть заявленного потерпевшими ущерба связана с невозвращенными займами на создание крупного производства полимерных композиционных материалов.

Согласно приговору, в суде были доказаны лишь преступления против банка и одной из подчиненных, причем банк ущерб взыскал ранее в ходе гражданского процесса. «Ущерб погашаю — полпенсии у меня вычитают», — сообщил осужденный-оправданный журналисту «Реального времени». Сумму погашенного озвучить не смог.

Подробно о претензиях силовиков к Ташкалову наше издание рассказывало в марте 2018-го.