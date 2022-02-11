Допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин

Фото: Олимпийский комитет России

Допинг-проба российской фигуристки Валиевой, взятая 25 декабря, дала положительный результат на триметазидин, заявили в Международном агентстве тестирования (ITA).



Отмечается, что 9 февраля временное отстранение Валиевой было снято, и ей разрешили продолжить выступление на Олимпиаде.

Как прокомментировал спортивный юрист Артем Пацев, вещество могло попасть в организм фигуристки с приемом некачественного препарата, включающего в себя триметазидин.

«Источником мог стать теоретически любой препарат, любая биологически активная добавка, даже совершенно безвредный аминокислотный комплекс, просто загрязненный триметазидином. Такие случаи, к сожалению, уже бывали», — сказал он ТАСС.

Фото: Олимпийский комитет России

Сборная России выиграла командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2022, но церемонию награждения до сих пор не провели: появилась информация, что допинг-тест 15-летней Валиевой показал наличие запрещенного вещества в микродозе. Издание «Спорт-Экспресс», сообщавшее ранее об отстранении фигуристки Камилы Валиевой от личного турнира Олимпийских игр — 2022 из-за положительного допинг-теста, выпустило опровержение собственной информации, поскольку она «не находит подтверждения».

Вчера стало известно, что Камилу Валиеву не отстранили от соревнований в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине и что она вышла на тренировку перед личными соревнованиями.

Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс назвал спекуляциями публикации СМИ, согласно которым якобы сомнительный допинг-тест российской фигуристки Камилы Валиевой стал причиной задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде.

Вчера СМИ сообщали, что с Валиевой снято отстранение, и Россия сохранит золото в командном турнире зимних Олимпийских игр в Пекине. команде юристов удалось добиться снятия решения об отстранении. Однако на это решение могут подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Маргарита Головатенко