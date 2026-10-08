В Казани пройдет архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги»

Мероприятие запланировано на территории бывшего картонажно-полиграфического предприятия на Технической, где создается первый в России профессиональный кластер

Фото: предоставлено оргкомитетом "Диалогов"

В Казани 15—16 октября состоится десятая архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги». Мероприятие впервые пройдет на территории бывшего картонажно-полиграфического предприятия на ул. Технической, 120б, где создается первый в России профессиональный кластер.

предоставлено оргкомитетом "Диалогов"

В будущем кластер объединит специалистов в сферах архитектуры, дизайна, девелопмента, производства и образования. Для проведения мероприятий готовится мультимодальный зал площадью 1,2 тыс. кв. м с потолками высотой 7 метров. В шоурумах представят современные решения в дизайне и интерьере, а также иммерсивный проект, уникальный для Казани.

Тема конференции в этом году — стекло в архитектуре и искусстве. Эксперты обсудят использование светопрозрачных конструкций, витражей и арт-объектов.

предоставлено оргкомитетом "Диалогов"

За время проведения с 2022 года «Диалоги» посетили 7,4 тыс. человек, спикерами стали 500 экспертов, а к онлайн-трансляциям подключились 8,7 тыс. зрителей.

Напомним, в прошлом году IX архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги» прошла в креативном кластере «Адонис».

Зульфат Шафигуллин