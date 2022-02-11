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Россиянин Александр Большунов занял второе место в гонке на 15 км с раздельным стартом на Олимпиаде

11:19, 11.02.2022
Россиянин Александр Большунов занял второе место в гонке на 15 км с раздельным стартом на Олимпиаде
Фото: olympic.ru

Россиянин Александр Большунов завоевал серебряную медаль Олимпиады в гонке на 15 км с раздельным стартом. Он принес России 15-ую награду на Играх.

Первое место занял финн Ийво Нисканен с результатом 37 минут 54,8 секунды. Большунов уступил ему 23,2 секунды. Третье место у норвежца Йоханнеса Клебо (+37,5).

Сегодня сборная России по хоккею обыграла команду Дании на зимних Олимпийских играх в Пекине. Это уже вторая победа спортсменов на соревнованиях.

Татьяна Леухина
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