Россиянин Александр Большунов занял второе место в гонке на 15 км с раздельным стартом на Олимпиаде
Россиянин Александр Большунов завоевал серебряную медаль Олимпиады в гонке на 15 км с раздельным стартом. Он принес России 15-ую награду на Играх.
Первое место занял финн Ийво Нисканен с результатом 37 минут 54,8 секунды. Большунов уступил ему 23,2 секунды. Третье место у норвежца Йоханнеса Клебо (+37,5).
Сегодня сборная России по хоккею обыграла команду Дании на зимних Олимпийских играх в Пекине. Это уже вторая победа спортсменов на соревнованиях.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым