Погиб Дмитрий Тесленко — начальник финансово-экономического управления АО «ТАИФ»
Сегодня стало известно о смерти Дмитрия Тесленко — начальника финансово-экономического управления АО «ТАИФ». Он погиб в минувшее воскресенье на высоте 6 100 метров над уровнем моря во время восхождения в горы в районе Пьедрас-Бланкас. Согласно сообщению полицейских источников, во время экспедиции альпинист потерял сознание и скончался.
«На 61-м году трагически оборвалась жизнь нашего коллеги, начальника финансово-экономического управления АО «ТАИФ» Тесленко Дмитрия Ивановича.
Коллектив Группы компаний АО «УК «ТАИФ» выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного по поводу кончины мужа, отца и брата. Искренне скорбим вместе с вами, разделяем боль и горечь невосполнимой утраты. Светлая память о Дмитрии Ивановиче навсегда останется в наших сердцах», — сообщается в официальном соболезновании АО «УК «ТАИФ».
Справка
Дмитрий Иванович Тесленко родился 10 октября 1961 года. В 1984 –м окончил Ленинградский институт точной механики и оптики по специальности «Оптическое и оптико-электронное приборостроение».
В 1990-м получил второе высшее образование в Высшей коммерческой школе при Всесоюзной Ордена дружбы народов академии внешней торговли по специальности «Практическое применение маркетинга».
С июня 1984 года по сентябрь 1998-го прошел трудовой путь от стажера до заместителя генерального директора по маркетингу и продажам на ОАО «Казанский оптико-механический завод». С сентября 1998 года по апрель 1999 года занимал должность заместителя директора по коммерции в МП «Эталон». С апреля 1999 года жизнь Дмитрия Тесленко тесно связана с ТАИФом, куда он пришел главным специалистом по планированию и контролю, а с сентября 2006 года возглавил финансово-экономическое управление АО «ТАИФ», где проработал до самой смерти.
Был увлеченным альпинистом, обожавшим горы.
Указом президента Республики Татарстан в 2012 году удостоен почетного звания «Заслуженный экономист РТ». В 2014-м — медали Республики Татарстан «За доблестный труд». В 2019 году награжден почетной грамотой АО «ТАИФ».
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