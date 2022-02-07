Погиб Дмитрий Тесленко — начальник финансово-экономического управления АО «ТАИФ»

Фото: АО «УК «ТАИФ»

Сегодня стало известно о смерти Дмитрия Тесленко — начальника финансово-экономического управления АО «ТАИФ». Он погиб в минувшее воскресенье на высоте 6 100 метров над уровнем моря во время восхождения в горы в районе Пьедрас-Бланкас. Согласно сообщению полицейских источников, во время экспедиции альпинист потерял сознание и скончался.



«На 61-м году трагически оборвалась жизнь нашего коллеги, начальника финансово-экономического управления АО «ТАИФ» Тесленко Дмитрия Ивановича.

Коллектив Группы компаний АО «УК «ТАИФ» выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного по поводу кончины мужа, отца и брата. Искренне скорбим вместе с вами, разделяем боль и горечь невосполнимой утраты. Светлая память о Дмитрии Ивановиче навсегда останется в наших сердцах», — сообщается в официальном соболезновании АО «УК «ТАИФ».