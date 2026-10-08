ВРП Татарстана с начала 2026 года составил почти 5 трлн рублей

В сопоставимых ценах показатель вырос на 2,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года

Валовой региональный продукт Татарстана по итогам января — сентября 2026 года оценивается в 4,9 трлн рублей. В сопоставимых ценах показатель вырос на 2,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года (достигнув 102,7 %). Об этом заявил министр экономики региона Мидхат Шагиахметов.

Ключевую роль в структуре ВРП играют «Другие виды деятельности» — на них приходится 30,9 % объёма. Существенный вклад вносят обрабатывающие производства (23 %) и добыча полезных ископаемых (20 %).

Среди прочих секторов экономики выделяются оптовая и розничная торговля (9 %), строительство (6 %) и транспортировка с хранением (5,6 %). Меньшую долю занимают сельское хозяйство (3,5 %) и обеспечение электроэнергией, газом, паром, а также водоснабжение (2 %).

Подробности парламентских слушаний — в сюжете программы «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Дмитрий Зайцев