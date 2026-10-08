Выплаты в 1 млн рублей при рождении ребенка ввели 227 предприятий
Еще год-полтора назад такие случаи были единичными
Единовременные выплаты в 1 млн рублей при рождении ребенка установили уже 227 российских предприятий из разных отраслей. Об этом на Всероссийской неделе охраны труда сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, передает ТАСС.
По его словам, еще год-полтора назад такие случаи были единичными. Распространение практики стало возможным потому, что эти выплаты вычитаются из налогообложения предприятий, и компании стали активнее включать их в корпоративные программы.
Всероссийская неделя охраны труда проходит с 7 по 10 октября на федеральной территории «Сириус». Главная тема — социально ориентированные технологии как инструмент достижения национальных целей.
Ранее сообщалось, что в России проиндексируют более 40 соцвыплат по фактической инфляции.
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