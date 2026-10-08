Выплаты в 1 млн рублей при рождении ребенка ввели 227 предприятий

Еще год-полтора назад такие случаи были единичными

Фото: Динар Фатыхов

Единовременные выплаты в 1 млн рублей при рождении ребенка установили уже 227 российских предприятий из разных отраслей. Об этом на Всероссийской неделе охраны труда сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, передает ТАСС.

По его словам, еще год-полтора назад такие случаи были единичными. Распространение практики стало возможным потому, что эти выплаты вычитаются из налогообложения предприятий, и компании стали активнее включать их в корпоративные программы.

Всероссийская неделя охраны труда проходит с 7 по 10 октября на федеральной территории «Сириус». Главная тема — социально ориентированные технологии как инструмент достижения национальных целей.

Ранее сообщалось, что в России проиндексируют более 40 соцвыплат по фактической инфляции.

Алсу Сабирзанова