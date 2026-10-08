В Челнах стелу «КамАЗ — Ударная комсомольская стройка» внесли в перечень ОКН

Объект расположен на Казанском проспекте, у пересечения с Сармановским трактом

Стела «КамАЗ — Ударная комсомольская стройка» 1970-х годов в Набережных Челнах включена в перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Татарстан. Соответствующий приказ подписал председатель комитета Иван Гущин.

Объект расположен на Казанском проспекте, у пересечения с Сармановским трактом. Решение принято в соответствии с федеральным законом «Об объектах культурного наследия» и законом республики, на основании акта осмотра объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия.

Ранее сообщалось, что пять объектов в Лаишевском районе РТ внесут в реестр ОКН. Среди них — Церковь Преображения Господня.

Алсу Сабирзанова