Угроза атаки БПЛА на города Закамья Татарстана отменена
Режим беспилотной опасности на всей территории Татарстана сохраняется
Угроза атаки БПЛА на города Закамья Татарстана отменена. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Угроза атаки БПЛА объявлялась на города Альметьевск, Бугульму, Заинск, Лениногорск, Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны. Сейчас данные ограничения отменены.
На всей территории Татарстана сохраняется режим беспилотной опасности. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы остаются закрытыми.
Режим угрозы атаки БПЛА в Закамье продлился чуть более часа.
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