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Угроза атаки БПЛА на города Закамья Татарстана отменена

07:06, 08.10.2026

Режим беспилотной опасности на всей территории Татарстана сохраняется

Угроза атаки БПЛА на города Закамья Татарстана отменена
Фото: скриншот приложения МЧС

Угроза атаки БПЛА на города Закамья Татарстана отменена. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Угроза атаки БПЛА объявлялась на города Альметьевск, Бугульму, Заинск, Лениногорск, Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны. Сейчас данные ограничения отменены.

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На всей территории Татарстана сохраняется режим беспилотной опасности. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы остаются закрытыми.

Режим угрозы атаки БПЛА в Закамье продлился чуть более часа.

Зульфат Шафигуллин

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